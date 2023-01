టాలీవుడ్లో దాదాపు అందరూ అభిమానించే హీరో నాచురల్ స్టార్ నాని. ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ తో పాటు మాస్‌లోనూ ఎంతోమంది అభిమానులని సంపాదించుకున్న అరుదైన నటుడు ఈ హీరో. ఇక ఈ హీరో తన కెరియర్ లో ఇప్పుడు 30వ సినిమా మైలు రాయిని అందుకున్నారు. ఈ మధ్య విడుదలైన అంతే సుందరానికి తరువాత ప్రస్తుతం నాని నటిస్తున్న చిత్రం ‘దసరా’. మునుపెన్నడూ చూడని మాస్ క్యారెక్టర్‌లో ఆయన్ని ప్రెజెంట్ చేయబోతోంది ఈ సినిమా.

ఇక ఈ చిత్రం అయిన వెంటనే విలక్షణమైన కథలను ప్రయత్నించే నాని 30వ ప్రాజెక్ట్‌ను మొదలు పెట్టేస్తాను అని ప్రకటించారు. ఇక ఈ సినిమా గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ న్యూ ఇయర్ రోజు సాయంత్రం నాలుగు గంటల ఐదు నిమిషాలకు ప్రకటిస్తాను అని నిన్న మనకు చెప్పిన నాని, అలానే ఈరోజు న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా అభిమానులకు శుభవార్త ఇచ్చేశాడు. మరి ఈ సినిమా విశేషాలు ఏమిటో నాని మరియు సినిమా మేకర్స్ షేర్ చేసిన పోస్ట్తో చూసేద్దాం. Also Read - Nani 30 : Nani To Pair Up With This Blockbuster heroine for his 30th Film

ఇక ఈ పోస్టర్ని షేర్ చేస్తూ నాని దసరా సినిమా మిమ్మల్ని మెప్పిస్తే, నాని 30 సినిమా మిమ్మల్ని సాంగ్ చేసుకుంటుంది అని కెప్షన్ పెట్టారు. ఇక ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ అని కూడా అధికారంగా వెల్లదించేసారు టీం. ఈ పోస్టర్లొ నాని మరో చిన్న పాప ఉన్నారు. దీన్ని బట్టి చూస్తే ఇది నాని మరియు ఒక చిన్న పాప మధ్య జరిగే ఎమోషనల్ స్టోరీ అని అర్థమవుతుంది.

నాని30 వైర ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ ప్రొడక్షన్ నంబర్ 1గా రూపొందబోతుంది. మోహన్ చెరుకూరి తన స్నేహితులు డాక్టర్ విజయేందర్ రెడ్డి తీగల, మూర్తి కెఎస్ ఈ బ్యానర్‌ను ప్రారంభించారు.వారి నిర్మాణంలో మల్టీపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ ని సెట్ చేశారు. తొలి చిత్రంగా నాని 30వ ప్రాజెక్ట్‌ ని ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు.