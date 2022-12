"అఖండ" సినిమా తో మంచి విజయాన్ని సాధించిన నందమూరి హీరో బాలకృష్ణ తాజాగా ఇప్పుడు గోపీచంద్ మల్లిని దర్శకత్వంలో వీరసింహారెడ్డి అనే సినిమాతో బిజీగా ఉన్నారు రవితేజ హీరోగా క్రాక్ సినిమాతో మంచి హిట్ అందుకున్నగోపీ౩చంద ద్ బాలకృష్ణతో కూడా మరొక హిట్ అందుకుంటారని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు

ఈ సినిమా భారీ అంచనాల మధ్య వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతి సందర్భంగా థియేటర్లలో విడుదల కాబోతోంది. ఈ సినిమా తరువాత బాలకృష్ణ స్టార్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో ఒక సినిమా చేయబోతున్నారు. రాజా ది గ్రేట్, ఎఫ్ 2, సరిలేరు నీకెవ్వరు వంటి బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలను తెరకెక్కించిన అనిల్ రవిపూడి బాలకృష్ణతో కూడా ఒక అదిరిపోయే కాన్సెప్ట్ తో ప్రేక్షకుల ముందుకి వస్తారని అభిమానులు విశ్వసిస్తున్నారు. Also Read - Entertainment News : “Shortcuts are temporary do something permanent”- Tanishq Rajan actress

ఇక తన సినిమాలలో ఎంటర్టైన్మెంట్ కి పెద్ద పీట వేసే అనిల్ రావిపూడి బాలకృష్ణ కోసం అలాంటి ఒక ఫుల్ లెన్త్ ఎంటర్టైనింగ్ స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. సినిమాకి సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన అప్డేట్ లు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తున్నాయి ఈ సినిమా కోసం అనిల్ రావిపూడి ఒక మంచి యాక్షన్ కామెడీ సబ్జెక్టును రాసినట్లుగా తెలుస్తోంది.

ఇక అసలు కథలోకి వెళితే 35 ఏళ్ల వయసులో ఆవేశంలో చేసిన కొన్ని గొడవల వల్ల హీరోకి 14 ఏళ్ల జైలు శిక్ష పడుతుంది. అలా 50 ఏళ్ల వయసులో జైలు నుంచి బయటకు వచ్చిన హీరో జీవితంలో ఏం జరిగింది? ఎలాంటి సంఘటనలను ఎదుర్కొన్నాడు అనేది తెలియాలంటే సినిమా చూడాల్సిందే. ఇక ఈ సినిమాలో బాలయ్య క్యారెక్టర్ చాలా పవర్ ఫుల్ గా చూపించనున్నారని తెలుస్తోంది. Also Read - Bedurulanka 2012 First look : ఫస్ట్ లుక్ తోనే అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్న కార్తికేయ 'బెదురులంక 2012' సినిమా

కానీ తను చేసే పనులు మాత్రం చాలా ఫన్నీగా ఉంటాయట. ఇక తండ్రి కూతుర్ల మధ్య సెంటిమెంటును కూడా సినిమాలో చాలా బాగా చూపించారని వారి మధ్య ఎమోషనల్ ట్రాక్ సినిమాకి ప్లస్ అవుతుందని కొందరు చెబుతున్నారు. భారీ అంచనాల మధ్య ఈ సినిమా షూటింగ్ వచ్చే నెల 8వ తేదీ నుంచి హైదరాబాద్లో మొదలు కాబోతోంది.

మరో చెప్పుకోలేక విషయం ఏమిటి అంటే ఇటీవల అనిల్ రావిపూడి ఈ సినిమా గురించి చెబుతూ.."చిన్నప్పటి నుంచి బాలయ్య సినిమాలు చూస్తూ పెరిగినందున తన బాడీ లాంగ్వేజ్‌కు ఏది సూట్ అవుతుంది? ఏది కాదో పర్‌ఫెక్ట్‌గా ఎనలైజ్ చేయగలను. పైగా కథలోని బీట్స్ నచ్చితేనే బాలయ్య ఆ ప్రాజెక్ట్‌ ఓకే చేస్తాడు కాబట్టి, ఆయన్ని మెప్పించాలంటే కథను జాగ్రత్తగా(ఒళ్లు దగ్గరపెట్టుకొని) సిద్ధం చేయాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాదు కథకు ఆయన ఆమోదం తెలిపితే ఇక సగం సినిమా పూర్తయినట్లే" అని తెలియజేశారు. Also Read - Vijay's Varisu : సొంత రాష్ట్రంలో కూడా ఇబ్బందులు పడుతున్న విజయ్ సినిమా