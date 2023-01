NTR30: Is this how much Janhvi Kapoor is charging for the Junior NTR starrer? జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మరియు కొరటాల శివ జనతా గ్యారేజ్ సినిమా తరువాత మరోసారి చేతులు కలిపిన విషయం తెలిసిందే. యువ సుధా ఆర్ట్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి లో షూటిం మొదలుపెట్టి, ఏపిల్ర్ 5, 2024లో విడుదల కానున్నది. ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే ఆడియన్స్ లో అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి.