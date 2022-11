కేజిఎఫ్ సినిమాతో కన్నడ ఇండస్ట్రీ పేరు ప్రపంచమంతా మారుమోగగా, ఆ స్థాయిని మరోసారి రుజువు చేసింది ఇటీవల విడుదలైన చిత్రం కాంతారా. మొదటిగా సెప్టెంబర్ 30వ తేదీన కన్నడ లో రిలీజ్ అయిన ఈ చిత్రం, అక్కడ ప్రభంజనం సృష్టించి ఆ తరువాత అన్ని భాషల్లోకి డబ్ అయ్యి విడుదల అయింది.

తెలుగు, హిందీ, తమిళ, మలయాళం లో రిలీజ్ అయిన ఈ సినిమా అన్ని భాషల్లో బాక్సాఫీస్ వద్ద ప్రభంజనం సృష్టించింది. కన్నడ నటుడు రిషబ్ శెట్టి తానే హీరోగా నటించి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం, తొలి షోతో నె పాజిటివ్ టాక్ తెచ్చుకొని నిర్మాతలకు కాసుల వర్షం కురిపించింది.

కేవలం 15 కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ఇప్పటికే దాదాపు 400 కోట్ల కలెక్షన్స్ సొంతం చేసుకుంది అంటే ఈ చిత్రం ఎంత పెద్ద బ్లాక్ బస్టారో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

ఇంకా కూడా ఈ సినిమా అనేక థియేటర్స్ లో రన్ అవుతుంది. అయితే ఒకపక్క థియేటర్స్ లో రన్ అవుతూనే, ఓటీటీలో కూడా రాడానికి సిద్ధమైపోయింది కాంతారా.

ఈ సినిమా చూడని వారు ఓటిటి లో విడుదలవుతే చూడాలని, అలానే ఈ సినిమా చూసిన అభిమానులు మళ్లీ ఈ చిత్రాన్ని ఓటిటి లో చూడాలని ఎంతో ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నారు. అయితే ఈ సినిమా థియేటర్లలో విడుదలై ఇంకా ఇప్పటికి కలెక్షన్ల సునామి సృష్టిస్తూ ఉండడంతో ఓటిటి వేదిక మీద కాస్త ఆలస్యంగా స్త్రిమ్మింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు వరకు వార్తలు వచ్చాయి.

కానీ ఆ వార్తలను తిప్పికొడుతూ, అభిమానుల ఆశ తీరుస్తూ కాంతారా ఓటిటి స్ట్రీమింగ్ కి సిద్ధమైపోయింది.

ఈ సినిమా ఓటిటి హక్కులను ప్రముఖ సంస్థ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో సొంతం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుత సమాచారం ప్రకారం ప్రైమ్ వీడియో వారు ఈ చిత్రాన్ని నవంబర్ 24 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కి అందుబాటుకుకి తీసుకురానున్నట్టుగా కన్ఫర్మ్ అయ్యింది. అయితే ఇది హిందీ మినహా అన్ని సౌత్ ఇండియా భాషల్లో లభ్యమవుతుందని తెలుస్తోంది. ఇక హిందీ ఓటిటి స్క్రీమింగ్ గురించి క్లారిటీ రావాలి.

ఇక ఈ సినిమాను తెలుగులో ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్ "గీతా ఫిల్మ్ డిస్ట్ బ్యూషన్" ద్వారా రిలీజ్ చేశారు. ఇక ఈ సినిమాలో సప్తమి గౌడ హీరోయిన్ గా నటించగా, ఆజానీస్ లోకనాథ్ సాలిడ్ మ్యూజిక్ అందించారు. హోంబళే ఫిల్మ్స్ వారు నిర్మాణం వహించారు. ఈ చిత్రం చూసినవారు ఎవరూ కూడా ఈ సినిమా క్లైమాక్స్ని మర్చిపోలేరు. చివరి 20 నిమిషాలు అరాచకానికి అర్ధం చూపించాడు రిషబ్ శెట్టి. కాబట్టి ఇంకెందుకు ఆలస్యం వచ్చేవారం ఈ చిత్రాన్ని ఇంటింటి లో చూడడానికి సిద్ధమై పోదాం.