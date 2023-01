పోయిన సంవత్సరం చివరిలో విడుదలైన కాంతారా సినిమా ఎటువంటి సంచలనం సృష్టించిందో మన అందరికీ తెలుసు. మొదట్లో కేవలం కనడ భాషలో మాత్రమే విడుదలైన ఈ చిత్రం అక్కడ సూపర్ రెస్పాన్స్ సంపాదించడంతో మిగతా భాషల్లో కూడా రిలీజ్ చేశారు ఈ సినిమా మేకర్స్. ఇక అనుకోని స్థాయిలో అన్ని భాషల్లోనూ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది ఈ చిత్రం.

కేవలం 17 కోట్ల బడ్జెట్తో రూపొందిన ఈ చిత్రం దాదాపు వరల్డ్ వైడ్గా 450 కోట్లు సొంతం చేసుకుంది. ఇంత చిన్న బడ్జెట్ సినిమాలో అంత పెద్ద ప్రభంజనం సాధించిన చిత్రంగా కాంతారా సినీ చరిత్రలో నిలిచిపోయింది.

ఇక ఈ సినిమా స్టైల్ ని మరింత పెంచుతూ ఈరోజు ఒక వార్త అభిమానులను మరింత సంతోష పరుస్తోంది. అదేమిటి అంటే ఈ చిత్రం ఆస్కార్ నామినేషన్స్ లో రెండు విభాగాల్లో నామినేషన్స్ సాధించి అందర్నీ సర్‌ప్రైజ్ చేసింది.

ఉత్తమ చిత్రం, ఉత్తమ నటుడు (రిషబ్ శెట్టి) కేటగిరీలలో కాంతార సినిమా ఆస్కార్ నామినేషన్స్ సాధించింది. ఈ విషయాన్ని చిత్ర యూనిట్ అధికారికంగా కాసేపటి ముందే ప్రకటించారు.

ఈ సంవత్సరం ఆస్కార్ అవార్డ్స్ వేడుక మార్చ్ 12న జరగనుంది. ఈ సంవత్సరం అధికారికంగా గుజరాతి సినిమా చల్లా షోని దేశం తరపున ఆస్కార్ కి పంపించారు. అంతేకాకుండా మన రాజమౌళి తెలుగు చిత్రం త్రిబుల్ ఆర్ సినిమా ఆస్కార్ లో నిలవడానికి అనేక ప్రయత్నాలు చేసింది.దీంతో నాటు నాటు సాంగ్ కి ఒరిజినల్ సాంగ్ విభాగంలో ఈ పాట ఆస్కార్ నామినేషన్స్ లో నిలిచి అందరినీ సంతోషపరిచిన విషయం తెలిసిందే.

ఇక ఇప్పుడు మన దేశం నుంచి నుంచి మరో సినిమా కాంతారా రెండు విభాగాల్లో నామినేషన్స్ సాధించి అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచింది. అయితే కాంతార సినిమా ఆస్కార్ నామినేషన్స్ కి ట్రై చేసినట్టు కూడా ఎక్కడా వార్తలు రాలేదు, ఎక్కడా అప్డేట్స్ లేవు. అయినా కానీ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తూ ఇలా ఏకంగా రెండు విభాగాలలో ఈ చిత్రం నామినేషన్ తెచ్చుకోవడం ఈ చిత్ర అభిమానులను తెగ ఆనందపరుస్తుంది.

We are overjoyed to share that 'Kantara' has received 2 Oscar qualifications! A heartfelt thank you to all who have supported us. We look forward to share this journey ahead with all of your support. Can’t wait to see it shine at the @shetty_rishab #Oscars #Kantara #HombaleFilms

— Hombale Films (@hombalefilms) January 10, 2023