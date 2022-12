సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ ఒక జోక్ నడుస్తూ ఉంటుంది. అదేమిటి అంటే కొన్ని సినిమాలు థియేటర్స్ లో ఉన్నప్పుడు జనాలు వారేవా అన్నవి ఓటీటీ లోకి వచ్చాక ఓవర్ రేటెడ్ అంటారు అని. అలానే థియేటర్స్ లో సోది సినిమా అన్నవి ఓటీటీ కి వచ్చాక మాత్రం హిట్ సాధిస్తాయి అని.

ఇప్పుడు ఇలానే మన తెలుగు డిజాస్టర్ సినిమాకి జరిగింది. అయితే ఈ చిత్రంలో ఓటీటీలోకి వచ్చాక కూడా ఎవరు మంచి సినిమా అనడం లేదు. కానీ చూసేవారి సంఖ్య మాత్రం ఎక్కువగా ఉంది. అది మరి ఏదో సినిమా కాదు హీరో నితిన్ నటించిన మాచర్ల నియోజకవర్గం.

టాలీవుడ్ యంగ్ అండ్ టాలెంటెడ్ హీరో నితిన్ ఇటీవల వరసగా ఫ్లాప్పులకి గురి అవుతున్నాడు. అయితే ఫ్లాప్లేమి నితిన్ కి కొత్త కాదు. ఒకప్పుడు దాదాపు డజన్ ప్లాపులు తరువాత ఇష్క్ అనే చిత్రంతో సూపర్ హిట్ కొట్టి మరలా తెలుగు ఇండస్ట్రీలో నిలదొక్కుకున్నారు నితిన్. ఇక ఈ హీరో నుంచి ఇటీవల ఆగస్ట్‌లో విడుదలైన మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ మాచర్ల నియోజకవర్గం. ఈ చిత్రం మంచి బజ్ మధ్య వచ్చింది, కానీ పాపం అది సరిగ్గా ఆడక చివరికి పరాజయం పాలైంది.

మినిమం కలెక్షన్స్ కూడా సొంతం చేసుకొని ఈ సినిమా ఇటీవల OTT ప్లాట్‌ఫారమ్ ZEE5 లో ప్రీమియర్ చేయబడింది. తాజా వార్త ఏమిటంటే ఇది 75 మిలియన్ స్ట్రీమింగ్ నిమిషాల్లో క్లాక్ చేయడం ద్వారా OTT వీక్షకుల నుండి అద్భుతమైన ప్స్పందనను పొందిందంట. ఇదే విషయాన్ని కాసేపటి క్రితం స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్‌ఫాం తమ సోషల్ మీడియా అకౌంట్ ద్వారా తెలియజేసింది.

కేథరిన్ త్రెసా మరియు కృతి శెట్టి కథానాయికలుగా నటించిన ఈ చిత్రాన్ని సుధాకర్ రెడ్డి మరియు నికితా రెడ్డి నిర్మించారు మరియు M.S రాజశేఖర్ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. నటి అంజలి ప్రత్యేక పాటలో నటించగా, మహతి స్వర సాగర్ సంగీతం అందించారు. అయితే ఈ సినిమా దర్శకుడు M.S రాజశేఖర్ రెడ్డి పైన కూడా ఈ సినిమా విడుదలకు ముందు కొన్ని వర్గాల వాళ్ళు అతను ఒకప్పుడు పొలిటికల్ పరంగా చేసిన కామెంట్స్ కి అసహనం వ్యక్తం చేశారు. అయితే ఆ తర్వాత ఆ విషయాన్ని సినిమాపై ప్రభావితం కాకుండా నితిన్ తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. కానీ సినిమాలో కథ మరీ రొటీన్ గా ఉందటంతో ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్న సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర మాత్రం వర్కౌట్ కాలేదు.

అయితే నితిన్ హీరో అవ్వడంతో ఈ చిత్రాన్ని థియేటర్స్ లో చూడని వారంతా ఇప్పుడు టీవీలో చూసేద్దాం అనుకున్నారో ఏమో తెలియదు కానీ, ఓటీటీలో మాత్రం ఈ చిత్రాన్ని ప్రేక్షకులు విపరీతంగా వీక్షిస్తున్నారు అని అర్థమైంది. ఇక ప్రస్తుతం నితిన్ తన తదుపరి చిత్రం షూటింగ్ లో బిజీగా ఉన్నాడు. మరి ఆ సినిమా అన్న నితిన్ ని ఫ్లాప్స్ నుంచి బయటకు తీసి మంచి హిట్ అందిస్తుందేమో వేచి చూడాలి.