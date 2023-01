షారుఖ్ ఖాన్ హీరోగా నటిస్తున్న పఠాన్ సినిమా ట్రైలర్ను ఈరోజు విడుదల చేశారు దర్శకనిర్మాతలు. అయితే ఈ సినిమా ట్రైలర్ గురించి చాలామంది సెలబ్రిటీస్ ట్రీట్ చేయగా వారందరికీ కూడా ఎంతో ఓపికగా సమాధానం చెప్పుకుంటూ రిప్లై ఇస్తూ వచ్చారు షారుక్ ఖాన్. సిద్ధార్థ ఆనంద్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో దీపికా పదుకొనే హీరోయిన్గా నటించగా జాన్ ఎబ్రహీం విలన్ పాత్రను పోషిస్తున్నారు.

అయితే ఈ సినిమా యొక్క తెలుగు ట్రైలర్ను హీరో రామ్ చరణ్ విడుదల చేశారు. తన ట్విట్టర్ పేట్ ద్వారా ట్రైలర్ను విడుదల చేసిన రామ్ చరణ్ పఠాన్ సినిమా యొక్క టీంకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. అది మాత్రమే కాకుండా షారుక్ ఖాన్ నీ పొగుడుతూ ఆయన్ని ఎంతో మెచ్చుకుంటూ ట్వీట్ చేశారు చరణ్. ఇంతకీ చరణ్ ఏమన్నారంటే..."షారుక్ సార్ ఇదివరకు ఎన్నడూ కూడా మిమ్మల్ని ఈ విధంగా చూసింది లేదు. ఇంత మంచి యాక్షన్ అవతార్లో మిమ్మల్ని తలపై చూడడానికి ఎంతో ఆత్రుతతో ఎదురుచూస్తున్నాను," అన్నారు చరణ్. Also Read - Pathaan trailer out : యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ గా రాబోతున్న షారుఖ్ ఖాన్ పఠాన్‌.. అల్లరించిన ట్రైలర్

Wishing the whole team of #Pathaan all the very best!@iamsrk Sir looking fwd to seeing you in action sequences like never before! #PathaanTrailerhttps://t.co/63G1CC4R20 @deepikapadukone | @TheJohnAbraham | #SiddharthAnand | @yrf pic.twitter.com/MTQBfYUfjg

