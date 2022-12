పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఈ మధ్య నటించిన వకీల్ సాబ్ మరియు భీమ్లా నాయక్ రెండు సినిమాలు కూడా మంచి సక్సెస్ అందుకొని ఆయన ఫ్యాన్స్ ని ఆనందపరిచాయి. కానీ ఈ రెండు సినిమాలు రీమేక్ అవ్వడంతో పవన్ ఫ్యాన్స్ పవన్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు డైరెక్ట్ కథతో వస్తారా అని ఎదురు చూడటం మొదలుపెట్టారు. దానికి తగ్గట్టుగానే ఫ్యాన్స్ ని ఆనందపరుస్తూ దర్శకుడు క్రిష్ తో ఫిర్యాదిక్ డ్రామా హరిహర వీరమల్లు సినిమాని ప్రకటించాడు మన పవర్ స్టార్. సినిమాను మొఘల్ కాలం నాటి బ్యాక్‌డ్రాప్‌తో 17వ శతాబ్దానికి చెందిన కథగా దర్శకుడు క్రిష్ తెరకెక్కిస్తున్నాడు.

ఈ సినిమాను పాన్ ఇండియా మూవీగా విడుదల చేయడానికి సినిమా యూనిట్ ప్లాన్ చేస్తూ ఉండటంతో, ఈ సినిమాతో పవన్ ఎలాంటి హిట్ కొడతాడా అని అందరూ ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో పవన్ రాబిన్‌హుడ్ తరహా పాత్రలో నటిస్తుండటంతో ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ మరో లెవెల్‌లో ఉండబోతున్నట్లు చిత్ర యూనిట్ అంటోంది. Also Read - Breaking news: అయోమయంలో పడ్డ వైజయంతి సినిమా. అన్నీ మంచి శకునాలే సినిమా విడుదల చేయకపోవడానికి కారణం ఇదేనా?

After two decades I got into my Martial Arts practice. pic.twitter.com/3CLqGRNbvH

— Pawan Kalyan (@PawanKalyan) December 9, 2022