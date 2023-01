కాంతారా మరియు కెజిఫ్ 2 అనే రెండు సినిమాలతో యావత్ భారత దేశాన్ని ఒక ఊపు ఊపేసింది కన్నడ సినిమా ఇండస్ట్రీ. యష్ మరియు రిషబ్ శెట్టి నటించిన ఈ రెండు సినిమాలు కన్నడ సినిమా ఇండస్ట్రీకి మునుపెన్నడూ లేని పేరు ప్రఖ్యాతలు తెచ్చి పెట్టాయి. ఈ రెండు ఇసినిమాలను నిర్మించింది ఒకటే నిర్మాణ సంస్థ. అదే హోంబాలే ఫిలిమ్స్.

న్యూ ఇయర్ సందర్బంగా, వచ్చే అయిదేళ్ల వరకు, వారు చేయనున్న ఒక పెద్ద విషయాన్ని ప్రేక్షకుల కోసం బయట పెట్టింది ఈ నిర్మాణ సంస్థ. రానునన్ ఐదేళ్లు, మొత్తమ్ మీహ ఒక 3000 కోట్ల రూపాయలను సినిమాలపై ఖర్చు పెట్టనున్నారట. సినిమాలపై ఇంత డబ్బా అని మన అందరికి అనిపించవచ్చు. కానీ ఏ మాత్రం ఆలోచించకుండా, తమ బడ్జెట్ ను ఇలా పబ్లిక్ గా అనౌన్స్ చేసిన సంస్థ లేదు. కాబట్టి ఇందులో ఎంత వరకు నిజం ఉందొ మనం చెప్పలేం.

