నందమూరి బాలకృష్ణ హోస్ట్ గా వ్యవహరించే అన్స్టోపబుల్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో ప్రభాస్ వస్తున్న విషయం తెలిసిందే. గత రెండు రోజులుగా ఈ విషయం ఇంటర్నెట్లో హల్చల్ చేస్తూనే ఉంది. ప్రభాస్ ఏం చెప్తాడా, ఏం మాట్లాడతాడా, తనకు సంబంధించిన సీక్రెట్స్ ఏమైనా బయటపడతాడా, అసలు అతి తక్కువగా మాట్లాడే ప్రభాస్ ఈ టాక్ షోలో ఎంత మాట్లాడుతాడు, ఇలా ఒకటా రెండా, ఎన్నో డౌట్లతో ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ అందరు కూడా ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఎపిసోడ్ వస్తుందంటూ వెయిట్ చేస్తున్నారు. అయితే తెలిసిన విధంగానే ఈ నెల ఆఖరి వరకు మనమందరం వెయిట్ చేయాల్సిందే.

అయితే ఫాన్స్ పెడుతున్న ఈ గోలను తట్టుకోలేక ఆహా వీడియో యాజమాన్యం ఈరోజు ట్విట్టర్లో ఒక ప్రోమో విడుదల చేసింది. ఈ ఎపిసోడ్ ప్రోమో ఇంటర్నెట్లో తెగ వైరల్ అవుతోంది. ఇంతకుముందు వరకు ఫ్యాన్స్ ఎన్నడూ చూడని ఒక కొత్త ప్రభాస్ను ఈ షో లో చూడబోతున్నారు అంటూ ఇప్పటికే ఆహా యాజమాన్యం ఈ ఎపిసోడ్ కు సంబంధించిన ప్రతి మెటీరియల్ను ప్రమోట్ చేస్తూ వస్తుంది. Also Read - Prabhas' outfit on Unstoppable: బాలకృష్ణ తోటి ప్రభాస్ వేసుకున్న షర్టు ఖరీదు ఎంతో తెలుసా?

Darlings...

Here's the most awaited and anticipated glimpse from #UnstoppableWithNBKS2???. Idhi chinna glimpse matrame. Main promo thvaralo...?#NBKWithPrabhas#NandamuriBalakrishna#Prabhas@YoursGopichand pic.twitter.com/mi48GDygFc

