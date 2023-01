పృథ్వీరాజ్ కు సౌత్ సైడ్ లోని అన్ని భాషల్లోనూ మంచి గుర్తింపు ఉంది. ఈ హీరో నటించిన కొన్ని చిత్రాలు తెలుగులోకి డబ్బింగ్ అవ్వదమే కాకుండా ఈ హీరోకి కూడా ప్రేక్షకులలో కొంతవరకు గుర్తింపును తెచ్చాయి. ఇక ప్రస్తుతం ఈ హీరో ప్రభాస్ ఫ్యాన్ ఇండియా సినిమా సదారులు కూడా ప్రతి నాయకుడు పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు.

ఈ క్యారెక్టర్ కి సంబంధించిన పోస్టర్లు ఈమధ్య రిలీజ్ అయ్యి ఈ చిత్రం మీద మరి కొంత ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా పెంచేసాయి. ఈ నేపథ్యంలో తను మాతృభాష మలయాళంలో తదుపరి ప్రాజెక్టును అనౌన్స్ చేశారు పృథ్వీరాజ్.

ఈ మధ్య మలయాళంలో జయ జయ జయహే సినిమా ఎంత పెద్ద హిట్ అయిందో మన అందరికీ తెలుసు. ఈ సినిమా కథ అక్కడివారిని ఆకట్టుకోవడమే కాకుండా అందరి దృష్టిని ఆ సినిమా వైపుకి మళ్లించుకుంది. అందుకే ఈ చిత్రాన్ని అన్ని భాషల్లోనూ ఈ మధ్య హాట్ స్టార్ లో విడుదల చేశారు. ఇక అత్యధిక వ్యూస్ తో హాట్ స్టార్ లో కూడా దూసుకుపోతోంది ఈ చిత్రం.

ఇక ఈ చిత్ర దర్శకుడితోనే పృథ్వీరాజ్ తన తదుపరి సినిమాని చేస్తున్నారు. ఇక ఈ సినిమా పేరును 'గురువాయూర్ అంబలనాడయిల్' గా వెల్లడించారు ఈ సినిమా యూనిట్. పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ మరియు బాసిల్ జోసెఫ్ జంటగా నటిస్తున్నారు.

కొత్త సంవత్సరం 2023 సందర్భంగా ఈ సినిమా గురించి పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ తన అభిమానులతో పంచుకున్నారు.

"మీ అందరికీ 2023 నవ్వులు పూయాలని కోరుకుంటున్నాను! ఏడాది క్రితం విన్నప్పటి నుంచి, తలచుకున్నప్పుడల్లా నవ్వు తెప్పించే కథ ఇది! దీపు ప్రదీప్, విపిన్ దాస్, బాసిల్ జోసెఫ్‌తో జట్టుకట్టడం మరియు నా చిరకాల అసోసియేట్స్ అయిన E4 ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌తో చేతులు కలపడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది" అని స్టార్ తన సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌లో తెలిపారు.

Wishing all of you a laughter filled 2023! Teaming up with the the multi-talented Basil Joseph, directed by Vipin Das, written by Deepu Pradeep and joining hands with my long time associates E4 Entertainment, presenting “GURUVAYOOR AMBALANADAYIL” ? @PrithvirajProd @E4Emovies pic.twitter.com/3CvP0ymICm

అయితే ఈ స్టార్ తన తదుపరి చిత్రం కోసం 'జయ జయ జయ జయ హే' దర్శకుడితో జతకట్టాడం అభిమానులకు చాలా సంతోషకరమైన విషయంగా మిగిలింది. అంతేకాకుండా 'జయ జయ జయ జయ హే' చిత్రంలో ప్రధాన పాత్రలలో ఒకటైన బాసిల్ జోసెఫ్ మళ్లీ ఈ దర్శకుడితో కలిసి రాబోయే చిత్రంలో పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్‌తో స్క్రీన్‌ను పంచుకోనున్నారు.

ఇక ఈ సినిమా టైటిల్ 'గురువాయూర్ అంబలనాడాయిల్' తో పాటు టైటిల్ పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు మేకర్స్. గతంలో 'కుంజిరామాయణం' స్క్రిప్ట్‌ను రూపొందించిన దీపు ప్రదీప్ 'గురువాయూర్ అంబలనాడయిల్'కి స్క్రిప్ట్ అందించారు.

ఇక ఈ చిత్రం గురించి షేర్ చేస్తూ విపిన్ దాస్‌తో మళ్లీ కలిసినందుకు బాసిల్ జోసెఫ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. “జయ జయ జయ జయ హే, కుంజీరామాయణం తర్వాత డియరెస్ట్ @deepu.pradeep_ @vipindashbతో కలిసి పనిచేయడం, గోధ తర్వాత E4 ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌తో కలిసి పనిచేయడం, అన్నింటికంటే మించి @therealprithviతో స్క్రీన్ స్పేస్ షేర్ చేసుకోవడం చాలా థ్రిల్‌గా ఉంది," అని అతను చెప్పాడు.

It's my absolute pleasure to work with @VipinDa37488769 again after Jaya Jaya Hey, dearest @deepupradeep after Kunjiramayanam, to collaborate with E4 Entertainments after Godha, and above all, absolutely thrilled to share screen space with none other than @PrithviOfficial pic.twitter.com/wM7vWyLTUw

— basil joseph (@basiljoseph25) January 1, 2023