పోయిన సంవత్సరం విడుదల అయినప్పటి నుంచి ఏదో ఒక సంచలనం సృష్టిస్తూ వస్తున్న రాజమౌళి ఆర్.ఆర్.ఆర్ సినిమా ఇప్పుడు మరోసారి ప్రపంచవ్యాప్తంగా సత్తా చాటింది.

రాజమౌళి దర్శకత్వంలో యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్, మెగా పవర్‌స్టార్ రామ్‌చరణ్ హీరోలుగా చేసిన ఈ సినిమా ఆస్కార్ కి నామినేత అయిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో మనందరినీ విపరీతంగా ఒక పాట గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్డును కైవసం చేసుకుంది.

అది మరి ఏదో పాట కాదు నాటు నాటు సాంగ్. గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్టర్లో ఉత్తమ ఒరిజినల్ సాంగ్ కేటగిరిలో నాటు నాటు సాంగ్ అవార్డును గెలుచుకుంది. ఈ పాటలో రామ్‌చరణ్, ఎన్టీఆర్ వేసిన స్టెప్పులు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అభిమానులను ఆకట్టుకున్నాయి. తెలుగు వారైతే ఈ పాటకి ఎంతగా ఫిదా అయ్యారో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్డులు-2023 కార్యక్రమం ప్రస్తుతం కాలిఫోర్నియాలో జరుగుతోంది. ఇక అక్కడ ప్రస్తుతం జరిగిన విషయాలను బట్టి, బెస్ట్ ఒరిజినల్ సాంగ్, బెస్ట్ మూవీ కేటగిరీల్లో ఈ మూవీ నామినేట్ కాగా బెస్ట్ ఒరిజినల్ సాంగ్ అవార్డును కైవసం చేసుకుంది. ఆర్.ఆర్.ఆర్ మూవీలో నాటు నాటు పాటను ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఎం.ఎం.కీరవాణి స్వరపరిచారు. ఈ పాటను కాలభైరవ, రాహుల్ సిప్లిగంజ్ ఆలపించారు.

మరో చెప్పుకోదగ్గ విషయం ఏమిటి అంటే ఈ అవార్డును కీరవాణి అందుకున్నాడు. అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన సంగతి ఏమిటి అంటే ఇండియన్ సినిమాకు తొలిసారిగా ఈ అవార్డు దక్కడం నిజంగా విశేషమనే చెప్పాలి. ఇక ఈ అవార్డు అందుకోవటంతో ఈ సినిమా యూనిట్ సెలబ్రేషన్స్ జరుపుకున్నారు ప్రస్తుతం ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.

And the GOLDEN GLOBE AWARD FOR BEST ORIGINAL SONG Goes to #NaatuNaatu #GoldenGlobes #GoldenGlobes2023 #RRRMovie

— RRR Movie (@RRRMovie) January 11, 2023