టాలీవుడ్ సూప‌ర్ స్టార్ కృష్ణ అనారోగ్యంతో మంగ‌ళ‌వారం తెల్ల‌వారు జామున కన్నుమూసిన సంగతి మనందరికీ తెలిసిందే.

కృష్ణ‌ గుండెపోటుతో ఆదివారం కాంటినెంట‌ల్ హాస్పిట‌ల్‌లో జాయిన్ అయ్యారు. వెంట‌నే కృష్ణ‌ గారిని

ఐసీయూలో వెంటిలేట‌ర్‌పై ఉంచి డాక్ట‌ర్స్ ట్రీట్మెంట్ అందించారు. అయితే రెండు, మూడు గంట‌ల‌కు ఓసారి ఒక్కొక్క అవ‌య‌వం ఫెయిల్ అవుతూ వ‌చ్చింది. ప‌రిస్థితి చేయి దాట‌డంతో మంగ‌ళ‌వారం తెల్ల‌వారు జామున కృష్ణ క‌న్నుమూశారు.

తెలుగు తెరపైన ఎన్నో ఎక్స్‌పెరిమెంట్స్ చేసి అలానే ఎన్నో టెక్నాలజీస్ ని తెలుగు తెరకి పరిచయం చేసి డేరింగ్ డాషింగ్ హీరోగా పేరు తెచ్చుకున్నారు మన సూపర్ స్టార్. అలాంటి లెజేంద్రి యాక్టర్ స్వర్గస్తులు అవ్వడంతో టాలీవుడ్ పరిశ్రమ మొత్తం శోకసముద్రంలో మునిగిపోయారు.

సెలబ్రిటీష్, పొలిటిషియన్స్ ఆఖరికి మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీతో సహా ఆయనకి నివాళులర్పించారు. ఇలా యావ‌త్ ప్ర‌పంచం మొత్తం కృష్ణ మ‌ర‌ణంపై సంతాపాన్ని వ్య‌క్తం చేస్తోందగా‌,‌ ఎప్పుడు కొంచెం డిఫరెంట్ గా ప్రవర్తించే ద‌ర్శ‌కుడు ఆర్జీవీ మాత్రం ఇప్పుడు కూడా త‌న‌దైన శైలిలో పోస్ట్ వేసి కృష్ణకు నివాళులర్పించారు.

‘‘కృష్ణ‌గారి మ‌ర‌ణంపై మ‌నం బాధ‌ప‌డాల్సిన అవ‌స‌రం లేదు. ఎందుకంటే కృష్ణ‌గారు, విజ‌య నిర్మ‌ల‌గారు స్వ‌ర్గంలో క‌లిసి ఆడుతూ పాడుతూ సంతోషంగా ఉంటారు’’ అని పెట్టారు రాంగోపాల్ వర్మ. అంతేకాదు ఈ పోస్టుకి కృష్ణ, విజయనిర్మల నటించిన మోసగాళ్లకు మోసగాడు సినిమా నుంచి ఒక డ్యూయెట్ సాంగ్ కూడా అటాచ్ చేశాడు. "కోరినదే నెరవేరింది" అనే లిరిక్స్ తో సాగే ఈ పాటని తన పోస్ట్ కి జత చేసారు ఈ దర్శకుడు.

No need to feel sad because I am sure that Krishna garu and Vijayanirmalagaru are having a great time in heaven singing and dancing ??? https://t.co/md0sOArEeG via @YouTube

