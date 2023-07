హీరో రామ్ పోతినేని మరియు డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్ ఇస్మార్ట్ శంకర్ సినిమా కలిసి చేయడం మాత్రమే కాకుండా వారిద్దరు కెరియర్లలో బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ సినిమాలను సొంతం చేసుకున్నారు. ఆ సినిమా విడుదలకు ముందు వరుస పెట్టి ఫ్లాప్ సినిమాలో సంపాదించుకుంటున్న పూరి జగన్నాథ్ మరియు రామ్ కు ఈ సినిమా గేమ్ చేంజర్ గా నిలవడం మాత్రమే కాకుండా వారిద్దరి కెరియర్లను సెట్ చేసి పెట్టింది. ఆ సినిమా తర్వాత వీళ్లిద్దరు చేసిన సినిమాలు అందర్నీ షాక్ కు గురి చేస్తూ ఫ్లాప్ అయ్యాయి.

విజయ్ దేవరకొండ తో కలిసి చేసిన లైగర్ ఊహించని రీతిలో పూరి జగన్నాథ్ కు నష్టాలు తెచ్చిపెట్టింది. రామ్ కూడా వరుసగా మూడు ఫ్లాప్ సినిమాలను సొంతం చేసుకున్నాడు. కొద్దిరోజుల క్రితం రామ్ మరియు పూరి జగన్నాథ్ మరో సినిమా కోసం చేతులు కలవబోతున్నారన్న విషయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించారు. అయితే ప్రస్తుతం ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఒక కీలక అప్డేట్ మీకోసం. Also Read - స్కంద అనే పాత్రలో కనిపించనున్న రామ్ పోతినేని; సినిమా పేరు కూడా అదే

DOUBLE the Entertainment!

DOUBLE the Action!

DOUBLE the Madness!

WE R BACK!!#DoubleISMART mode ON! ? pic.twitter.com/iN9oHjF1eo

— RAm POthineni (@ramsayz) July 10, 2023