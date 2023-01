వరసగా ఫ్లాపులు వస్తున్న సమయంలో, మాస్ మహారాజా రవితేజ కి మరల హిట్ చూపించిన సినిమా ధమాకా. శ్రీ లీల హీరోయిన్ల నటించిన ఈ చిత్రం కథ అయినప్పటికీ దర్శకుడు తీసిన తీరు మాస్ ఎలిమెంట్స్ అలానే రవితేజ ఎనర్జిటిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంకా శ్రీ లీల అదరగొట్టే డాన్సులు ఈ చిత్రాన్ని సూపర్ హిట్ చేశాయి. మొదటిరోజు మిక్సింగ్ రెస్పాన్స్ వచ్చినా కానీ ఈ సినిమాకి కాంపిటీషన్ గా ఎటువంటి సినిమా లేకపోవడంతో కలెక్షన్స్ పరంగా దాదాపు 100 కోట్ల క్లబ్బులో చేరుకోవడానికి సిద్ధమైపోయింది ఈ చిత్రం.

అంతేకాకుండా పదవరోజు కలెక్షన్స్ తో ఏకంగా నాన్ రాజమౌళి రికార్డును క్రియేట్ చేసింది. ఇక ఇలాంటి హిట్ తమ హీరో సొంతం చేసుకోవడంతో రవితేజ ఫాన్స్ యమ్మ జోరు పైన ఉన్నారు. కానీ అదే సమయంలో ఈ మధ్య జరిగిన ఒక సంఘటన వారిని ఆగ్రహానికి గురిచేసింది. తెలుగులో ఒక పాపులర్ కమెడియన్ రవితేజని వాడు అని ప్రస్తావించడంతో ఫైర్ అయిపోయిన ఫ్యాన్స్ అతని దగ్గర ఫైనల్ గా సారీ చెప్పించుకున్నారు.

అసలు విషయానికి వస్తే ధమాకా సూపర్ హిట్ సందర్భంగా ఈ సినిమా యూనిట్ ఇటీవల పెద్ద ఎత్తున సక్సెస్ మీట్ అరేంజ్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. అందులో న‌టుడు, నిర్మాత అయినా బండ్ల గణేష్ మాట్లాడుతూ కొంద‌రు రెండు, మూడు ఏళ్లు క‌ష్ట‌ప‌డి మెగాస్టార్‌, సూప‌ర్‌స్టార్ అయిపోతున్నార‌ని, కానీ ర‌వితేజ అలా కాదంటూ ఆయ‌న్ని పొగుడుతూ వ‌చ్చాడు.

మామూలుగా బండ్ల గణేష్ మాట్లాడే మాటలు ఎప్పుడూ కొంచెం వివాదస్పదంగా ఉంటాయని మనకు తెలుసు. అయితే ఈసారి ఈయన అన్న మాటల కన్నా కూడా ఈయనకి కౌంటర్ ఇచ్చిన కమీడియన్ షకలక శంకర్ మాటలు ఎక్కువగా వివాదస్పదం అయ్యాయి.

ష‌క‌ల‌క శంక‌ర్ ... బండ్ల గ‌ణేష్ వ్యాఖ్య‌ల‌పై సీరియ‌స్ అవుతూ ఊర‌క‌నే మెగాస్టార్‌, సూప‌ర్ స్టార్ అయిపోర‌ని, మైక్ చేతిలో ఉండి, ఎవ‌డో హీరో నీ ముందుంటే ఉబ్బిపోయి అలా మాట్లాడుతావా! అని కౌంట‌ర్ వేసేసారు.

మరి ఇది షకలక శంకర్ బండ్ల గణేష్ కి వేసిన కౌంటర్ కదా, మరి ఎందుకు రవితేజ ఫ్యాన్స్ ఫైర్ అయ్యారు అని అనుకుంటే మీరు తప్పుగా ఆలోచించినటే. ఎందుకు అంటే షకలక శంకర్ మాటలు పూర్తిగా గమనిస్తూ అయితే ఫ్లోలో ష‌క‌ల‌క శంక‌ర్ .. ర‌వితేజ‌ను ఎవ‌డో అనేశాడు. ఇక ఆ పాయింట్ని పట్టుకొని మనం మాస్ మహారాజా ఫ్యాన్స్ సీరియ‌స్ అయ్యారు. మా హీరోనే అంటావా అంటూ ష‌క‌ల‌క శంక‌ర్‌పై కామెంట్స్ రూపంలో విరుచుకుప‌డ్డారు.

ఇక ఇవన్నీ చూసిన షకలక శంకర్ ఫైనల్గా రవితేజ కి క్షమాపణలు చెప్పేశారు. ఫ్లోలో ఏదో వీడు అనేశాను. క్ష‌మించండి.. ర‌వితేజ ఫ్యాన్స్‌కి థాంక్స్ అని త‌న వీడియోలో ష‌క‌ల‌క శంక‌ర్ వివ‌ర‌ణ ఇచ్చుకున్నారు. ఇక ఈ మాటలకు రవితేజ ఫ్యాన్స్ శాంత పడ్డారు. అంతేకాదు ఈ వీడియోని తెగ వైరల్ చేసేస్తున్నారు కూడా. అయితే షకలక శంకర్ మాటలపైన నిర్మాత బండ్ల గణేష్ మాత్రం ఇంకా రియాక్ట్ అవ్వలేదు. మరి ఆయన ఎలా రియాక్ట్ అవుతారో ఆ తరువాత మళ్ళీ ఈ వివాదం ఇంకొంచెం ముందుకెళ్తుందేమో చూడాలి.

@RgvShankar said SORRY to RT & fans ... #ShakalakaShankar pic.twitter.com/KwyBN6ow0Q

— Shr1 -Chk my pinned tweet (@rhudmshravan) January 2, 2023