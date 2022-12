సుకుమార్ శిష్యుడిగా ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టిన బుచ్చిబాబు సానా ఈ మధ్యనే "ఉప్పెన" సినిమాతో దర్శకుడిగా మారారు. మొదటి సినిమాతోనే బుచ్చిబాబు మర్చిపోలేని బ్లాక్ బస్టర్ ని అందుకున్నారు. పంజా వైష్ణవ్ తేజ్ మరియు కృతి శెట్టి హీరో హీరోయిన్లుగా నటించిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయాన్ని సాధించింది. దేవిశ్రీప్రసాద్ అందించిన అద్భుతమైన సంగీతంతో అలానే మంచి ప్రేమ కథతో వచ్చిన ఈ చిత్రం దాదాపు 100 కోట్లు వసూళ్ల సాధించి కరోనా తర్వాత థియేటర్స్ లో వచ్చిన మొదటి సూపర్ హిట్గా నిలిచింది.

అయితే ఆ తర్వాత ఈ దర్శకుడు ఎవరితో సినిమా చేయబోతాడు అనే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇస్తూ తన రెండవ సినిమాని యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ తో చేయడానికి సిద్ధమయ్యారు. కానీ ఆ ప్రాజెక్టు వర్క్ అవుట్ అవ్వలేదు. కారణాలు తెలియకపోయినా ఎన్టీఆర్ ప్రాజెక్ట్ మాత్రం బుజ్జిబాబు చేయలేకపోయారు. అయితే ఇప్పుడు బుచ్చిబాబు మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ తో ఒక సినిమా చేస్తున్నారు. అంతేకాదు ఈ సినిమా పూజా కార్యక్రమాల పోస్టర్ కూడా ఇటీవల విడుదల చేశారు.

రెండో సినిమానే పెద్ద హీరోలతో అవకాశం తెచ్చుకున్న ఈ దర్శకుడు, ఈ చిత్రంపై ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకో ఉండగా ఈ సినిమా బడ్జెట్ విషయంలో రామ్ చరణ్ బుచ్చి బాబుకి ఒక పెద్ద ట్విస్ట్ ఇచ్చారట.

నిజానికి "ఉప్పెన" సినిమాని నిర్మించిన మైత్రి మూవీ మేకర్స్ వారు కేవలం 5 కోట్ల బడ్జెట్ తో సినిమాని తీయాలని అనుకున్నారు. కానీ బుచ్చి బాబు వల్ల సినిమా బడ్జెట్ తడిసి మోపెడయింది. ఉపన సినిమా కోసం మైత్రి మూవీ మేకర్స్ వారు దాదాపు 20 కోట్ల బడ్జెట్ పెట్టాల్సి వచ్చింది.

అయితే తాజాగా ఇప్పుడు రామ్ చరణ్ సినిమా కోసం బుచ్చిబాబు ఏకంగా 100 కోట్ల బడ్జెట్ ను డిమాండ్ చేస్తున్నారట. ఈ నేపథ్యంలోనే రామ్ చరణ్ బుచ్చి బాబుకి ఒక కండిషన్ పెట్టారు. ముందుగా తన సొంత డబ్బులను ఉపయోగించి సినిమాకి సంబంధించిన ప్రీ విజువలైజేషన్ను ను పూర్తి చేసుకొని రమ్మని బుచ్చిబాబుకి చెప్పారు రామ్ చరణ్.

ఒకవేళ సినిమా ప్రీ విజువలైజేషన్ చాలా బాగుంటే ఎంత బడ్జెట్ అయినా పెట్టడానికి రెడీ అని రామ్ చరణ్ హామీ ఇచ్చారట. ఇప్పుడు దీనికోసం బుచ్చిబాబుకి కొన్ని కంప్యూటర్ జనరేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ మరియు కొంతమంది టెక్నీషియన్లతో పని ఉంటుంది అని సమాచారం. మరి తన ప్రీ విజువలైజేషన్ తో బుచ్చిబాబు ఎంతవరకు రామ్ చరణ్ ను మెప్పిస్తారో వేచి చూడాలి.

మరోవైపు రామ్ చరణ్ ప్రస్తుతం శంకర్ దర్శకత్వంలో చేస్తున్న సినిమాతో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సినిమా తర్వాత రామ్ చరణ్ బుచ్చిబాబు దర్శకత్వంలో సినిమాని మొదలుపెట్టనున్నారు. నిజానికి రామ్ చరణ్ "జెర్సీ" ఫేమ్ డైరెక్టర్ గౌతమ్ తిననూరి దర్శకత్వంలో కూడా ఒక సినిమా చేయాల్సి ఉంది కానీ ఈ మధ్యనే ఈ సినిమా క్యాన్సిల్ అయిన సంగతి తెలిసిందే.