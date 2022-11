మెగా మేనల్లుడు "వైష్ణవ్ తేజ్" హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన "ఉప్పెన"సినిమాతో దర్శకుడుగా పరిచయమయ్యాడు సాన బుచ్చిబాబు. సుకుమార్ దగ్గర శిష్యరికం చేసిన బుచ్చిబాబు తన మొదటి సినిమాతోనే మంచి అందుకున్నాడు. ఉప్పెన చిత్రం హిట్ అయిన తరువాత ఇప్పటివరకు ఇంకో ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్ చెయ్యలేదు బుచ్చిబాబు.

ఎన్టీఆర్ తో బుచ్చిబాబు సినిమా ఉండబోతుందని ఇదివరకే చాలా కథనాలు వినిపించాయి. ఎన్టీఆర్ 31 చిత్రం బుచ్చిబాబుతో చేస్తడనుకున్నారంతా, కానీ బుచ్చిబాబు ఇప్పుడు రామ్ చరణ్ కాంబినేషన్ లో సినిమాను రానున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు.రామ్ చరణ్ ప్రస్తుతం శంకర్ దర్శకత్వంలో Rc15(వర్కింగ్ టైటిల్) చిత్రాన్ని చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే.

Excited about this !!

Looking forward to working with @BuchiBabuSana & the entire team.@vriddhicinemas @SukumarWritings #VenkataSatishKilaru @MythriOfficial pic.twitter.com/hXuI5phc7L

