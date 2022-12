HER First Look Poster : రుహాణి శర్మ ప్రధాన పాత్రలో, వైవిద్యమైన కథతో రాబోతున్న HER ప్రస్తుతం పెద్ద బడ్జెట్ సినిమాలో చిన్న బడ్జెట్ సినిమాల అని తేడా లేదు. తెలుగు ప్రేక్షకులు సినిమా కంటెంట్ బాగుంటే చాలు చిన్న సినిమాలను పెద్ద సినిమాల కంటే ఎక్కువ సక్సెస్ చేస్తున్నారు.