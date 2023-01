Shaakunthalam: Samantha starrer and Gunasekhar directorial to hit the screen on Feb 17. Makers release a new poster. గుణశేఖర్ దర్శకత్వం వహించగా, దిల్ రాజు మరియు నీలిమ గుణ ఈ సినిమాను నిర్మించడం జరిగింది. మలయాళం నటుడు దేవ్ మోహన్ ఈ సినిమాలో కీలకపాత్ర పోషిస్తుండగా, అల్లు అర్జున్ కూతురు అల్లు అర్హ కూడా ఈ సినిమాలో ఒక చిన్న పాత్రలో కనిపించనుంది.