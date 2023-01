టాలీవుడ్‌ లేడీ సూపర్ స్టార్ సమంత చాలాకాలం తర్వాత మీడియా ముందుకు వచ్చింది. తను మయోసైటిస్‌ జబ్బు భారీన పడిన తర్వాత, ఇప్పటివరకు సమంత జనాల ముందుకు అయితే రాలేదు. యశోద సినిమా కోసం యాంకర్ ని తన దగ్గరికి పిలిపించుకొని ఒక ఇంటర్వ్యూ మాత్రం ఇచ్చింది.

అయితే ఇన్ని రోజుల తర్వాత శాకుంతలం సినిమా ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌లో ఆమె సందడి చేసింది. అనారోగ్యం నుంచి కొంచెం కొంచెం కోలుకుంటున్న సమయంలో తొలిసారి ఆమె మీడియా ముందుకు వచ్చింది. వైట్‌శారీలో చేతిలో జపమాల పట్టుకుని దేవకన్యలా మెరిసిపోయింది. కాగా గుణశేఖర్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి 17న పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో విడుదల కానుంది.

అంతేకాకుండా సినిమాకు స‌మంత అస‌లైన హీరో అంటూ గుణ‌శేఖ‌ర్ చెప్పిన మాట‌ల‌తో స‌మంత ఎమోష‌న‌ల్ అయ్యింది. ఓపిక లేక‌పోయినా శ‌క్తినంతా కూడ‌గ‌ట్టుకొని ఈ ట్రైల‌ర్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌కు రావాల్సిందే అని ఫిక్స్ అయ్యాన‌ని స‌మంత అనడం విశేషం. ఇక ఈ మాటలతోనే అర్థమవుతోంది తను ఎంతో బాధలో ఉన్నా కూడా ఈ ఈవెంట్ కి అటెండ్ అయ్యింది అని.

ఇక సమంతన్ని ఇంత ఎమోషనల్ గా చూసిన వారంతా తనని సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండగా కొంతమంది మాత్రం తన లుక్స్ గురించి మాట్లాడడం మొదలుపెట్టారు. ఇక సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్టులో.. సమంత గురించి ఆలోచిస్తే బాధగా ఉంది అని ఎందుకంటే తన గ్లో మొత్తం పోయింది అని.. అందరూ సమంత ఎలాగో ఒకలా విడాకుల కష్టం నుంచి బయటపడుతుంది అన్నగా ఈ మయోసైటిస్‌ జబ్బు తనని మరింత బలంగా ఢీ కొట్టింది అని పోస్ట్ వేశారు…

అయితే అక్కడ సమంతా బాధా మరియు ఎమోషన్స్ గురించి పట్టించుకోకుండా తన అందం మరియు గ్లో గురించి పోస్ట్ వేసినా వాళ్లకి తనదైన స్టైల్ లో రెస్పాన్స్ ఇచ్చింది ఈ హీరోయిన్.

" నాకు జరిగినట్లుగా, మీరు నెలల తరబడి చికిత్స మరియు మందుల ద్వారా వెళ్లవలసిన అవసరం ఎప్పటికీ రాదని ప్రార్థిస్తున్నాను .. ఇక మీ గ్లో పెంచుకోవడానికి నా నుండి కొంత ప్రేమను స్వీకరించండి", అంటూ చాలా హుందాగా రిప్లై పెట్టేసింది ఈ హీరోయిన్.

I pray you never have to go through months of treatment and medication like I did ..

And here’s some love from me to add to your glow ? https://t.co/DmKpRSUc1a

— Samantha (@Samanthaprabhu2) January 9, 2023