నటి ప్రియా భవానీ శంకర్ తన ప్రియుడు రాజ్‌వేల్ రాజ్‌తో చాలా కాలంగా రిలేషన్‌షిప్‌లో ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. వీరిద్దరి ప్రేమ ఎన్నో ఏళ్ళ నుండి సాగుతోంది. చిన్నప్పటి ఫ్రెండ్స్ అట వీలిఇద్దరు. అయితే సినీ వర్గాల ప్రకారం వీరు పెళ్లి సందడిలో ఉన్నట్లు కనిపిస్తుండగా, ఈ యువ నటి సముద్రం ఒడ్డున సొంత ఇల్లు కావాలనే తన చిరకాల కలను నెరవేర్చుకుని తన ప్రియుడితో కలిసి కొత్త ఇంటిని కొనుగోలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

తన బాయ్‌ఫ్రెండ్ రాజ్‌వేల్‌ రాజ్ తో కలిసి తీసుకున్న కొన్ని ఫోటోలను సోషల్ మీడియా లో పంచుకుంటూ, ప్రియా భవానీ శంకర్ ఇలా పోస్ట్ చేసారు, "18 ఏళ్ల వయస్సులో మేము బీచ్‌లో కూర్చుని, మాకంటూ ఇక్కడ ఒక చోటు ఉండాలని కలగన్నాము. మా సాయంత్రాలు సముద్రం ఒడ్డున ఉన్న చంద్రుడిని చూస్తూ గడపాలని ఆశపడ్డాము. మొత్తానికి ఇలా మేము మా కొత్త ఇంటిలోకి అడుగుపెడుతున్నాము." ఇలా పోస్ట్ చేసింది ప్రియ. Also Read - Top Gear Teaser: కొత్త అవతార్ లో హీరో ఆది సాయి కుమార్

నెటిజన్స్ ఇక్కడితో ఆగలేదు. ఈ ఫోటోలను చూసి, వారిద్దరికీ పెళ్లి అయిపోయిందనుకుని, కంగ్రాట్స్ చెప్పడం మొదలెట్టారు. వీరిద్దరూ కలిసి ఉన్న ఫోటోలు ఆమె పెళ్లిపై పుకార్లకు ఆజ్యం పోశాయి. ప్రియా భవానీ శంకర్ త్వరలో తన బాయ్‌ఫ్రెండ్‌తో కలిసి తన కొత్త ఇంటికి మారుతున్నానని, తనకు వచ్చే అన్ని విషెస్ ను అంగీకరించడం సంతోషంగా ఉందని స్పష్టం చేసింది.

18year old us fascinated having a place by the beach, spending our evenings looking at the moon raise by the sea! And here we are stepping in to our new home ♾️❤️ pic.twitter.com/fvh4yTqKJG

— Priya BhavaniShankar (@priya_Bshankar) December 3, 2022