మలయాళ హీరో ఉన్ని ముకుందన్ నటించిన మలికప్పురం యొక్క తెలుగు వెర్షన్ జనవరి 21 న ప్రేక్షకులను తాకడం ద్వారా సౌత్ బెల్ట్ సినీ ప్రేక్షకులను ఆకర్షించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. హిందీ వెర్షన్ థియేట్రికల్ హక్కులను పొందిన గీతా ఫిల్మ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈ చిత్రం విడుదల తేదీని ప్రకటించింది. ఇటీవలి ప్రకటన.

''Malayalam Sensational Divine Hit - Actor @Iamunnimukundan's #Malikappuram to be released in Telugu on January 21 by "Geetha Film Distributors". Currently, the film is running with packed houses all over Kerala. #AlluAravind #VishnuSasiShankar #AbhilashPillai #KavyaFilmCompany,'' అని ట్వీట్ చేసారు నిర్మాతలు.

'మలికప్పురం' కథ తన సూపర్ హీరో అయ్యప్పన్‌ని కలవడానికి వేచి ఉన్న ఒక చిన్న అమ్మాయి చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఉన్ని ముకుందన్ ప్రధాన పాత్రలో నూతన దర్శకుడు విష్ణు శశి శంకర్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో బాలనటులు శ్రీపత్, దేవానంద ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. కోట్లాది మంది అయ్యప్ప భక్తులకు ఈ చిత్రాన్ని అంకితం ఇస్తున్నట్లు ఇప్పటికే ఉన్ని ముకుందన్ తెలిపారు.

రెండు నెలల క్రితం వచ్చిన యశోద సినిమాలో, సమంత తో కలిసి హీరో గా ఒక నెగిటివ్ పాత్రలో నటించి ఆడియన్స్ ని మెప్పించాడు ఉన్ని ముకుందన్. తమిళం మరియు మలయాళం సినిమాల్లో కూడా మంచి సినిమాలు చేసి తనకంటూ ఒక మంచి నటుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు.

మలయాళంలో రెండు ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలు దీనిని నిర్మించాయి. ఈ చిత్రానికి నారాయణం, కున్హికూనన్, మిస్టర్ బట్లర్, మంత్రమోతీరం వంటి చిత్రాలతో ఫేమస్ అయిన దర్శకుడు శశి శంకర్ తనయుడు విష్ణు శశి శంకర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఎడిటర్- షమీర్ మహమ్మద్, కెమెరామెన్- విష్ణు నారాయణన్ నంబూతిరి. పాతం వలవ్, నైట్ డ్రైవ్, కడవర్ వంటి బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాల తర్వాత అభిలాష్ పిళ్లై ఈ చిత్రానికి స్క్రిప్ట్ అందించారు.

