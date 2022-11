చిన్న సినిమాలు పెద్ద హిట్ అవుతాయి అని ఎన్నో సినిమాలు రుజువు చేశారు. అయితే ఈ సంవత్సరం అలా మొదట్లోనే రుజువు చేసిన సినిమా డీజే టిల్లు. సిద్దు జొన్నలగడ్డ హీరోగా మరియు రైతర్ గా చేసిన ఈ సినిమా తక్కువ బడ్జెట్ తో రిలీజ్ అయ్యి ఎక్కువ కలెక్షన్స్ ని తెచ్చుకునింది.

ఈ సినిమాలో ఉన్న కామెడీ వల్ల ప్రేక్షకులు ఈ చిత్రానికి బ్రహ్మరథం పత్తారు. ఇక అదే నమ్మకంతో ఈ సినిమాకి ఈ చిత్రానికి సీక్వెల్ ని అనౌన్స్ చేసింది. అయితే ఈ సినిమా సీక్వెల్ ఏ ముహూర్తాన మొదలైందో కానీ ఆ నిమిషం నుంచి అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొంటుంది. మొదటగా డీజే టిల్లు కి సీక్వెల్ టిల్లు స్క్వేర్ కి డైరెక్టర్ మారిపోయారు.

ఇక ఆ తరువాత సీక్వెల్ కి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ని కూడా మార్చేశారు ఈ సినిమా యూనిట్. అయితే మరీ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటి అంటే ఈ సినిమాలో ఇప్పటికి హీరోయిన్స్ మూడుసార్లు మారడం. డీజే టిల్లు లో నేహా శెట్టి హీరోయిన్ గా నటించి మెప్పించింది. అయితే టిల్లు స్క్వేర్ లో ముందుగా శ్రీ లీల ని అనుకున్నారు ఈ సినిమా యూనిట్. అయితే ఏమైందో ఏమో తెలియదు కానీ ఆ తర్వాత హీరోయిన్ గురించి ఊసే లేదు. ఇంకా కొద్దిరోజుల తర్వాత అనుపమ పరమేశ్వరం "అట్లుంటది మనతో" అనే టీషర్ట్ వేసుకొని ఫోటోని షేర్ చేసి చెప్పకనే తను టిల్లు టీమ్ తో కలుస్తోందని చెప్పేసింది. ఇక ఆ తర్వాత ఈ సినిమా యూనిట్ కూడా ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్ అనుపమ పరమేశ్వరన్ అని చెప్పారు.

అయితే ఇప్పుడు మళ్లీ అనుపమ కూడా ఈ సినిమా నుంచి వెళ్లిపోవడంతో అనేకమందికి అనేక సందేహాలు మొదలయ్యాయి. అంతేకాదు ఇంతమంది వెళ్ళిపోతున్నారు అంతే కారణం ఏంటో అని రకరకాల వార్తలు ప్రచారంలోకి వచ్చాయి. ఇక దీని గురించి ఇప్పుడు సిద్దు జొన్నలగడ్డ వివరణ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది.

ఈ నేపథ్యంలో సిద్దు జొన్నలగడ్డ తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్ ద్వారా ఇంట్రెస్టింగ్ అనౌన్సమెంట్ ని అందించాడు. ఈ చిత్రాన్ని వచ్చే ఏడాది మార్చ్ లో రిలీజ్ చెయ్యడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నట్టు కన్ఫర్మ్ చేయగా రూమర్స్ పై కూడా ఓ ప్రెస్ మీట్ ని అతి త్వరలోనే పెట్టి క్లియర్ చేయనున్నట్టుగా సాలిడ్ అప్డేట్స్ ని అయితే ఈ యంగ్ హీరో ఇచ్చాడు. మరి ఇందులో ఎలాంటి క్లారిటీ ఇస్తారో చూడాలి.

Hello everyone , thank you for the support and love . Planning to release the film in March . And the Rumours , will clear them@out through a proper interview soon . ❤️❤️

— Siddhu Jonnalagadda (@Siddu_buoy) November 30, 2022