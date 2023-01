రవితేజ నటించిన షాక్ సినిమాతో తెలుగు తెరకి దర్శకుడుగా పరిచయమయ్యారు హరీష్ శంకర్. ఈ సినిమా కమర్షియల్ గా పెద్దగా హిట్ అవ్వకపోయినా కానీ హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వం తీరు మాత్రం ఈ చిత్రంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అయితే ఆ తరువాత మిరపకాయ్ అనే సినిమా మరల రవితేజ తోనే తీసి, సూపర్ హిట్ అందుకున్నారు ఈ దర్శకుడు.

ఇక పవన్ కళ్యాణ్ కి ఏకంగా 10 సంవత్సరాల తరువాత గబ్బర్ సింగ్ అనే చిత్రంతో సూపర్ హిట్ అందించి, తెలుగులోని స్టార్ డైరెక్టర్స్ లిస్టులో జాయిన్ అయిపోయారు. ఇక ఈ చిత్రం తర్వాత స్టార్ హీరోలతో వరుసగా సినిమాలు చేస్తూ బిజీ అయిపోయారు హరీష్.

ప్రస్తుతం గబ్బర్ సింగ్ తరువాత పవన్ కళ్యాణ్ తో ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ చిత్రం చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా నుంచి విరుదలైన స్టిల్ ఈ చిత్రంపై ఇప్పటికే ప్రేక్షకులలో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ని విపరీతంగా పెంచేసింది. త్వరలో షూటింగ్ అప్డేట్ ను అందించేందుకు మేకర్స్ సిద్ధంగా ఉన్న ఈ చిత్రానికి అయనంక బోస్ సినిమాటోగ్రాఫర్ గా పనిచేస్తుంద గా, ఆనంద్ సాయి ఆర్ట్ డైరెక్టర్గా పని చేయనున్నారు.

అయితే సినిమాలతో పాటు ఈ దర్శకుడు ఇప్పుడు ఓటీటీ పైన కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేశాడు. దాన్ని కార్యం రూపం దాల్చడానికి గత కొన్నాళ్ల కితం “ఎటిఎం” అనే వెబ్ సిరీ స్ని ఈ దర్శకుడు అనౌన్స్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే.

హరిష్ శంకర్ ప్రముఖ స్ట్రీమింగ్ గ్యాప్ జీ సంస్థ తో కొలాబరేట్ అయ్యి స్టార్ట్ చేసిన ఈ వెబ్ సిరీస్ ఇప్పుడు రిలీజ్ కి సిద్ధమైపోయింది. ఈ విషయాన్ని తమ సోషల్ మీడియా అకౌంట్ ద్వారా తెలియజేస్తూ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్ జీ 5 రిలీజ్ డేట్ ని అధికారంగా అనౌన్స్ చేశారు.

ఈ సిరీస్ అయితే తెలుగు సహా తమిళ భాషలో కూడా ఈ జనవరి 20 నుంచి అందుబాటులో ఉండనున్నట్టుగా కన్ఫర్మ్ చేశారు.

A heist that will make you relook at your way of life & startle you to your very core.#ATMOnZee5 - The game of money, #PaisalThoAata, STARTS SOON@VJSunnyOfficial @actorsubbaraju @RoielShree @ravirajdance @KrishnaBurugula @DiviActor@harish2you @chandramohan_c @DilRajuProdctns pic.twitter.com/rKkoheUOQ2

— ZEE5 Telugu (@ZEE5Telugu) January 6, 2023