ప్రస్తుతం హీరో అడివి శేష్ మంచి జోరు పైన ఉన్నారు. అందుకు కారణం ఈ హీరో ఇటీవల నటించిన సినిమాలు అన్నీ హిట్ అవ్వడమే. అంతేకాకుండా ఇటీవల ఈ హీరో నటించిన మేజర్ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇతనికి మంచి గుర్తింపు తెచ్చి పెట్టింది. మేజర్ ఉన్నికృష్ణన్ జీవిత ఆధారంగా తెరకెక్కిన మేజర్ సినిమా అన్ని భాషల్లోనూ మంచి విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది

ఇక ఈ హీరో ప్రస్తుతం హిట్ 2 సినిమా షూటింగ్ లో బిజీగా ఉన్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని టాలీవుడ్‌ నేచురల్ స్టార్ నాని నిర్మిస్తున్నారు. నాని హీరో గానే కాకుండా నిర్మాతగానూ మారి కొత్త డైరెక్టర్లకు ఛాన్స్ ఇస్తూ ఉండటం మనందరికీ తెలిసిందే. ఇక నాని నిర్మాతగా చేసిన హిట్ 1 సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అయింది. ఇప్పుడు ఆ సినిమా సెకండ్ పార్ట్ ని అడివి శేష్ ని హీరోగా పెట్టి తీస్తున్నారు నాని.

ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల నానికి అడివి శేష్ కి మధ్య జరిగిన ఒక సంఘటన సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. పలువురు సినీ ప్రేమికులు దీని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు.

అసలు విషయానికి వెళితే హిట్ 2 సినిమా డిసెంబర్ 2న రిలీజ్ అవుతున్న సందర్భంగా, ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్ ఈ చిత్ర యూనిట్ మొదలుపెట్టారు. ఇందులో భాగంగా రీసెంట్ గా ఈ చిత్రం నుంచి ‘ఉరికే ఉరికే’ సాంగ్ ని రిలీజ్ చేశారు. యూట్యూబ్ లో ఈ పాట ట్రెండింగ్ లోకి వచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే ఆ పాటకు హీరోహీరోయిన్ అడివి శేష్, మీనాక్షి చౌదరి కలిసి డ్యాన్స్ చేసిన ఓ వీడియోని శేష్, తన ట్విట్టర్ లో పోస్ట్ చేశాడు. ‘ఇలా డ్యాన్స్ చేయడం సిగ్గుగానే ఉంది. కానీ మీకోసం ఏదైనా చేస్తా’ అని రాసుకొచ్చాడు. అయితే ఈ పాటలో లో శేష్-మీనాక్షి కెమిస్ట్రీ అదుర్స్ అనేలా ఉంది.

Yes! I danced to #UrikeUrike ? A bit shy to dance but… anything for YOU guys ❤️

