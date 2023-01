Trisha reveals that she wants to act again with this popular hero ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న త్రిష ఒక హీరోతో తనకు యాక్ట్ చేయాలని ఉంది అని తన కోరికను బయట పెట్టింది..