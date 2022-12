అన్ స్టాపబుల్ విత్ ఎన్.బీ.కే... ఈ షో కు వచ్చిన హైప్ గురించి ప్రస్తుతం ఏమి కొత్తగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఆహా వీడియో లో, నందమూరి బాలకృష్ణ హోస్ట్ గా వహిస్తున్న ఈ టాక్ షో యొక్క సెకండ్ సీజన్ బాగా హిట్ అయినా విషయం తెలిసందే. గత రెండు వారాలుగా ఈ షో ఇంటర్నెట్ లో తెగ వైరల్ అవుతోంది. ప్రభాస్ ఈ షో లోని ఒక ఎపిసోడ్ కు షూటింగ్ చేసినపప్టి నుండి కూడా ఇంటర్నెట్ అంత కూడా దాని గురించి చర్చలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి.

అయితే ప్రస్తుతం ఈ షో కు రానున్న మరో వ్యక్తి కి సంబంధించిన వార్తలు ఇంటర్నెట్ లో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఇంతకీ ఆ వార్తలు ఏంటో తెలుసా? పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, మరియు డైరెక్టర్ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ ఈ షో కు రానున్నారట. కొన్ని వారల క్రితం ఈ షో కు వచ్చిన నిర్మాత నాగ వంశి తో కలిసి త్రివిక్రమ్ తో ఫోన్ లో మాట్లాడారు బాలకృష్ణ. అప్పుడు షో కు ఎప్పుడు వస్తారు, ఎవరితో రావాలో తెలుసుగా అని బాలకృష్ణ అడగ్గా, తప్పకుండా వస్తామని చెప్పుకొచ్చారు బాలకృష్ణ. ప్రస్తుతం ఈ షో యొక్క షెడ్యూల్స్ అన్నీ కూడా బిజీ గా ఉండగా, ఈ నెల 27న, అనగా రేపు, షో కు సంబంధించిన ఎపిసోడ్ కు షూట్ చేయనున్నారట పవన్ కళ్యాణ్ మరియు త్రివిక్రమ్. ప్రస్తుతం ఈ వార్త సినీ వర్గాల్లో హల్చల్ చేస్తోంది. Also Read - Prabhas on Unstoppable with NBK: బాలకృష్ణ కోసం ప్రత్యేక వంటలు తయారు చేయించిన ప్రభాస్..

షూటింగ్ ఇప్పుడు పూర్తి అయినా కూడా, సంక్రాంతి పద్దుగా సమయంలో, లేదా పండుగ తరువాత ఈ షో స్ట్రీమ్ అవ్వనుందట. ఈ వార్త తెలియగానే తెగ సంతోష పడిపోతున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ ఫాన్స్. ఇలాంటి షోస్ కు ఆయన రావడమే చాలా ఎక్కువ. అలాంటిది ఆయన వచ్చినపుడు చూడటానికి రెండు కళ్ళు సరిపోవు అన్న మాట మాత్రం నిజమే. ఈ షో లో పవన్ కళ్యాణ్ మరియు బాలకృష్ణ కలిసి పంచుకోనున్న బాండింగ్ ను చూసేందుకు ఎంతో ఆత్రంగా ఎదురు చూస్తున్నారు ఇద్దరు నటుల ఫాన్స్.

త్వరలోనే ఈ షో కు సంబంధించి అఫీషయల్ న్యూస్ లేదా ప్రోమో కూడా బయట పెట్టనున్నారు ఆహా వీడియో యాజమాన్యం. తొందరలోనే పవన్ కళ్యాణ్ ఫాన్స్ పెద్ద పండగ కు సిద్ధం అవ్వండి మరి. సంక్రాంతిని మించిన పండగ త్వరలో రానున్నది మరి. Also Read - Unstoppable with NBK: యంగ్ హీరోయిన్స్ పై రాధిక చేసిన కామెంట్స్ వైరల్. నిజమా అంటున్న ఆడియన్స్