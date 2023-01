Pre-production of #UstaadBhagatSingh in full swing with director @harish2you and art director #AnandSai conceptualizing something huge ?

Shoot begins soon.@PawanKalyan @ThisIsDSP @DoP_Bose @UBSTheFilm pic.twitter.com/EEZzjVlMN9

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) December 29, 2022