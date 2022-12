మామూలుగా సంవత్సరానికి ఒక సినిమా తీసే పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, ప్రస్తుతం వరసపెట్టి సినిమాలను అనౌన్స్ చేసి తన ఫ్యాన్స్ ని ఖుషి చేస్తున్నాడు. వకీల్ సాబ్ మరియు భీమ్లా నాయక్ సినిమాలతో వరస హిట్లు అందుకున్న పవర్ స్టార్, ఇప్పుడు క్రిష్ దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఫిర్యాదిక్ డ్రామా హరిహర వీరమల్లు షూటింగ్ లో బిజీగా ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ సినిమాకి సంబంధించిన ఫోటోలు కూడా కొన్ని సోషల్ మీడియాలో పెడుతూ అభిమానులను తెగ ఆనందపరుస్తున్నాడు పవన్.

ఇక ఈ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తూ ఇటీవల సాహో సినిమా దర్శకుడు సుజిత్ తో తన తదుపరి సినిమా పోస్టర్ ని రిలీజ్ చేసి సోషల్ మీడియా లో సునామి క్రియేట్ చేశారు. ఇక ఈ రెండు చిత్రాలతో హ్యాపీగా ఉన్న ఫ్యాన్స్ కి మరో ట్రీట్ అందజేస్తూ, దర్శకుడు హరీష్ శంకర్ తో చేయబోతున్న సినిమా టైటిల్ పోస్టర్ ని విడుదల చేసేసారు. Also Read - Pawan Kalyan and Harish Shankar movie: చేసేది రీమేక్... కానీ కథ మాత్రం వేరట. అసలు ఏది నిజం ?

పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ తో హరీష్ శంకర్ కొన్నేళ్ల క్రితం తెరకెక్కించిన గబ్బర్ సింగ్ మూవీ అప్పట్లో తెలుగు ఇండస్ట్రీలో సూపర్ హిట్ సాధించింది. బండ్ల గణేష్ నిర్మాతగా రూపొందిన ఆ మూవీలో పవన్ కళ్యాణ్ యాక్టింగ్ మరియు డైలాగ్స్ కి విపరీతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇక అప్పటినుంచి పవన్ ఫ్యాన్స్ మళ్లీ హరీష్ తో ఎప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా చేస్తాడు అని వేచి ఉండగా అది ఇప్పటికి కుదిరింది.

❤️‍?❤️‍?❤️‍?@PawanKalyan in and as #UstaadBhagatSingh ?

This time, it's beyond entertainment ??

Shoot begins soon ?❤️‍?@harish2you @ThisIsDSP @DoP_Bose @MythriOfficial pic.twitter.com/F7EFDOW3F8

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) December 11, 2022