టాలీవుడ్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎన్నో ఫ్యాన్ వార్స్ జరుగుతున్న కానీ వెంకటేష్ ని మాత్రం ఇష్టపడని ఇతర హీరో అభిమానులు ఎవరు ఉండరు అన్నదంలో అతిశయోక్తి లేదు.. అలాంటి మన వెంకటేష్ దగ్గుబాటి ఈరోజు తన 62వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నారు.

వెంకీ మామ తన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ మరియు అద్భుతమైన నటన తో ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి తెలుగు ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసాడు. ఇక అలాంటి మన హీరో ఈ రోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి, రానా దగ్గుబాటి, శ్రీను వైట్ల మరియు అనేక ఇతర ప్రముఖులు అతనికి శుభాకాంక్షలు తెలిపే అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకున్నారు.

స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు మరియు అభిమానులు వారి ప్రేమతో సోషల్ మీడియాను ముంచెత్తడంతో, అతని పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తాయి. ముఖ్యంగా విక్టరీ వెంకటేష్ తో దిగిన సెల్ఫీని మెగాస్టార్ చిరంజీవి ట్విట్టర్‌లో అప్‌లోడ్ చేశారు. ఆ ఫోటో అభిమానులను తెగ అల్లరిస్తోంది. అంతేకాదు మన చిరు ఆ ఫోటోకి “వెంకీ మామా, హ్యాపీ బర్త్‌డే! విందు ఎక్కడ?" అని క్యాప్షన్ కూడా ఇచ్చేశారు.

Where is the Party?!! pic.twitter.com/kRHhEErsLD

మరోపక్క తన బాబాయికి తనదైన స్టైల్ లో విషెస్ చెప్పాడు హీరో రానా దగ్గుబాటి. పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలను తెలియజేసేందుకు తన బాబాయ్ ఫోటోను షేర్ చేస్తూ "ఇదిగో విక్టరీ V. పుట్టినరోజు CDP (కామన్ డిస్‌ప్లే పిక్చర్). పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు" అంటూ రాసుకు వచ్చారు.

ఇక వెంకీ మామతో నమో వెంకటేశ సినిమా తీసిన దర్శకుడు శ్రీను వైట్ల ఒక ఫోటోని షేర్ చేస్తూ ''ప్రియమైన వెంకీ మామాకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. అద్భుతమైన నటనతో మా అందరికీ మీరు ఇన్స్పిరేషన్ గా నిలిచారు. అంతేకాకుండా జీవితం పట్ల మీ ఆధ్యాత్మిక దృక్పథం చాలా గొప్పది", అన్ని రాసుకొచ్చారు.

ఇక ప్రస్తుతం మన బాలయ్యతో వీరసింహారెడ్డి తీస్తున్న దర్శక-రచయిత గోపీచంద్ మలినేని ట్వీట్ చేస్తూ, “విక్టరీ గారూ మీకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. ఈ సంవత్సరం మీకు ఎంతో అద్భుతంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నా" అంటూ వెంకీ కి విషెస్ తెలిపారు.

ఇక వెంకటేష్ తో ప్రేమ లాంటి సూపర్ హిట్ సినిమాలో నటించిన అలనాటి హీరోయిన్ ఖుష్బు కొన్ని త్రోబాక్ చిత్రాలను పంచుకొని మరి వెంకటేష్ కి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. “ ప్రియమైన స్నేహితుడు వెంకీ మామాకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు.” అని క్యాప్షన్ కూడా పెట్టేశారు.

Happpppiest birthday to my sweetest my dearest my loveliest friend ⁦⁦@VenkyMama⁩

Sending you warm wishes for good health, happiness and success. ❤️❤️❤️??????????????????? pic.twitter.com/fdYZBAXjhD

— KhushbuSundar (@khushsundar) December 13, 2022