రౌడీ హీరో విజయ్ దేవరకొండ రూటే సపరేట్. ఈ హీరో కొంతమందికి తన ఆటిట్యూడ్ వల్లే విపరీతంగా నచ్చుతారు. అయితే మరి కొంతమంది ఈ హీరో ఆటిట్యూడ్ వల్లే విపరీతంగా విమర్శిస్తాడు. ఇక సినిమాల విషయానికి వస్తే ప్రస్తుతం ఈ రౌడీ హీరో వరసపరాజుయాలతో సతమతమవుతున్నారు.

అయినా ఈ హీరోకు వచ్చే ఆఫర్లు మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గలేదు. ప్రస్తుతానికి సమంతా సరసన ఖుషి సినిమా చేస్తున్నారు ఈ హీరో. సమంత హీరోయిన్ గా నటిస్తున్న ఈ మూవీ కశ్మీర్ తో పాటు హైదరాబాద్ లోనూ కీలక షెడ్యూల్స్ ని పూర్తి చేసుకుంది.

తదుపరి షెడ్యూల్ సమంత కారణంగా వాయిదా పడుతూ వస్తోంది. సామ్ గ్రీన్ సిగ్నల్ కోసం టీమ్ అంతా ఎదురు చూస్తోంది. ఇక ఈ సినిమాని నిన్ను కోరి మజిలీ వంటి హిట్ చిత్రాలు తీసిన శివ నిర్వాన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తయిన వెంటనే విజయ దేవరకొండ తనకి సూపర్ హిట్ ఇచ్చిన గీతాగోవిందం దర్శకుడు పరశురామ్ తో కూడా ఒక సినిమా చేయాలనుకుంటున్నారని టాక్ నడుస్తోంది.

మరో ఆశ్చర్యమైన విషయం ఏమిటి అంటే ఇటీవల లైగర్ లాంటి డిజాస్టర్ వచ్చినా కానీ మన రౌడీకి బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో సైతం అవకాశాలు రావడం విశేషం.

అయితే సినిమా విషయాలు పక్కన పెడితే, విజయ్ దేవరకొండ తాజాగా ఇప్పటివరకు ఏ హీరో తీసుకొని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం చూసి అందరూ అతన్ని విపరీతంగా ప్రశంసిస్తున్నారు.

అసలు విషయానికి వస్తే తన మరణం తర్వాత అవయవదానానికి విజయ్ ముందుకు వచ్చాడు. ఈ విషయాన్ని ఇటీవలే ఓ హాస్పిటల్ ఈవెంట్లో తెలియచేశారు మన హీరో. హైదరాబాద్ లో ఓ హాస్పిటల్ నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో విజయ దేవరకొండ మాట్లాడుతూ… సౌత్ ఏషియాలో అవయవదానం చేసే వాళ్ళు చాలా తక్కువగా ఉన్నారని, దీనిపై మరింత అవగాహన అవసరమని పేర్కొన్నారు. దీనివల్ల ప్రాణాపాయంలో ఉన్నవారికి మేలు జరుగుతుందని స్పష్టం చేశారు.

ఆ తరువాత తాను అవయ దానం చేశానని, తాను మాత్రమే కాదు తన తల్లి మాధవి కూడా అవయవదానం చేస్తున్నట్లు ప్రకటించడం జరిగింది. ఇక ఈ వార్త విన్నపది నుంచి అభిమానులతో పాటు విజయ దేవరకొండ అని పెద్దగా ఇష్టపరని వారు కూడా ప్రశంసించకుండా ఉండలేకున్నారు.