వరుస పెట్టి హై బడ్జెట్ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న హీరోయిన్స్ రష్మిక మందాన. ఒకప్పుడు సౌత్ ఇండస్ట్రీలోనే తన సత్తా చాటిన ఈ నటి ప్రస్తుతం బాలీవుడ్ లో కూడా వరస ఆఫర్లు అందుకుంటుంది.

ముఖ్యంగా ఈ హీరోయిన్ తాను నటించినా పుష్ప సినిమాతో దేశం ఈ మూలనుంచి ఆ మూల వరకు ఉన్న ప్రజలకు సుపరిచితం అయిపోయారు. ఇక ఈ పుష్పా సినిమా సీక్వెల్ కోసం ప్రపంచమంతా ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తోంది.

ఇక హిందీ సినిమాల్లో కూడా ప్రస్తుతం రష్మిక పరిస్థితి గురించి అసలు చెప్పనవసరం లేదు. అమితాబ్ బచ్చన్ తో కూడా నటించిన ఈ హీరోయిన్ ప్రస్తుతం అక్కడ కూడా వరుస సినిమాలు చేస్తున్నారు. ఇక, ఆమె నటించిన తాజా చిత్రం ‘వారిసు’ విడుదలకు సిద్దంగా ఉంది. ఇందులో తమిళ స్టార్‌ హీరో విజయ్‌కు జోడీగా ఆమె నటించారు. ఈ సినిమా సంక్రాంతికి ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇందుకు సంబంధించిన ప్రమోషన్స్‌ గత కొద్దిరోజుల నుంచి జరుగుతూ ఉన్నాయి.

ముఖ్యంగా తమిళనాడులో ఈ మధ్య వేసిన ప్రమోషన్స్ విపరీతంగా జరుగుతుంది. రష్మిక కూడా తమిళనాడులోనే ఉంటూ ఒకరి ప్రమోషన్స్ లో పాల్గొంటూ ఉంది. ఇక ఈ హీరోయిన్ ని తన అభిమానులు అందరూ ముద్దుగా నేషనల్‌ క్రష్‌ అని కూడా పిలుస్తారు అన్న సంగతి మన అందరికీ తెలిసిందే. కానీ ప్రస్తుతం తన అభిమానుల వల్ల ఇప్పుడు కొంచెం రష్మికాకి అసహనం ఎదురయింది.

తమిళనాడులో వారసుడు సినిమా ప్రమోషన్స్ ముగించుకొని రష్మిక వెళుతూ ఉండ, అర్థరాత్రి ఫ్యాన్స్‌ ఆమెను ఇబ్బంది పెట్టారు. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే.. అర్థరాత్రి వేళ కారులో వెళుతున్న ఆమెను కొంతమంది ఫ్యాన్స్‌ చూశారు. ఇక చూసిన చూసిన వెంటనే రష్మిక రష్మిక అంటూ తన పేరును అరుస్తూ వెనకాల పడ్డారు. అది కూడా బైకుపై హెల్మెట్‌ లేకుండా స్పీడుగా ఫాలో అవ్వసాగారు. ఫ్యాన్స్‌ అలా గోల చేస్తూ వెనకాలపడే సరికి రష్మికకు బాగా కోపం వచ్చేసింది అందుకే కోపం కొంతదూరం వెళ్లగానే కారును ఆపించింది.

విండోలోంచి తల బయట పెట్టకుండానే ఫ్యాన్స్‌ను పలకరించడమే కాకుండా కొన్ని జాగ్రత్తలు కూడా చెప్పింది. ‘‘ హెల్మెట్‌ పెట్టుకోండి’’ అని వారికి చెప్పింది. వాళ్లు.. సరే అక్క అని అన్నారు. ఆమె వెంటనే ‘‘ ఇప్పుడే’’ అని స్వీట్‌గా చెప్పింది. ఇక రష్మిక కారు అపి మరి ఇలా చెప్పడంతో ఫాన్స్ అందరు తెగ ఆనంద పడిపోయారు.. తమపై అంత అభిమానం చూపిస్తున్న ఆమెతో ప్రేమగా ‘‘థాంక్స్‌ అక్కా’’ అని చెప్పారు.

ఆ తర్వాత రష్మిక మరల తన కారులో బయలుదేరిపోయారు. అయితే ప్రస్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. వీడియోను చూస్తున్న రష్మిక ఫ్యాన్స్‌, సగటు నెటిజన్‌ సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రష్మిక చేసిన పనికి అందరూ మెచ్చుకుంటున్నారు.

I Still Wounder , How one can hate a Human being Like Our @iamRashmika ??pic.twitter.com/i0kaeVB3Af

— × Roвιɴ Roвerт × ?️ (@PeaceBrwVJ) December 25, 2022