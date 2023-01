ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక సంచలనం క్రియేట్ చేసింది మన రాజమౌళి తెలుగు సినిమా “రౌద్రం రణం రుధిరం”. మెగాపవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ మరియు యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ లు హీరోలుగా దర్శక దిగ్గజం ఎస్ ఎస్ రాజమౌళి అండ్ టీం కఠోర శ్రమకి నిదర్శనంగా ఈ సినిమా దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నో ప్రశంసలు అందుకునింది.

ఇప్పుడు ఈ సినిమా స్టైల్ మరింత పెరిగింది. ఈ చిత్రం ఇప్పుడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఏ ఇండియన్ సినిమా కూడా అందుకోని మాసివ్ సక్సెస్ ని అందుకుంది. Also Read - Golden Globe Award For RRR: గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్డ్ విన్నర్ ని ఆస్కార్ అవార్డ్ విన్నర్ పొగిడిన వేళ…

మన ఇండియన్ సినిమాకి అందులో మన తెలుగు సినిమాకి మొదటిగా గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్డు వచ్చేసింది. గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్డుల్లో బెస్ట్ సాంగ్ – మోషన్ పిక్చర్ విభాగం కింద ఎంఎం కీరవాణి సగర్వంగా పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు.

ప్రపంచ జనాల మధ్య, మరియు ఈ సినిమా యూనిట్లో భాగమైన రాజమౌళి, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్ తో పాటు వారి కుటుంబ సభ్యులు మధ్య కీరవాణి ఈ అత్యంత విలువైన అవార్డుని సగర్వంగా తీసుకున్నారు. ఇది ముందే ఊహించినప్పటికీ ఒక్కోసారి ఇలాంటి వేదికల్లో చివరి నిమిషం ట్విస్టులు ఉంటాయి. ఆ భయాలేవీ లేకుండా నాటు నాటు గొప్ప పాటగా నిలిచిపోయింది. ఇక ఎంతో ఆనందం మరియు ఎమోషనల్తో ఎవరు తీసుకున్న కీరవాణి ఈ అవార్డును తన భార్యతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పారు.. దానికి కీరవాణి భార్య చాలా సంతోష పడదం మనం ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో చూడొచ్చు.

ఇక ఆ తరువాత ట్రెడిషనల్ గా వచ్చే కొన్ని మాటలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటూ కీరవాణి ఈ అవార్డుని ముందుగా తన సోదరుడు రాజమౌళికి అంకితం ఇస్తున్నానని అన్నారు. ఇక ఆ తరువాత కాలభైరవ మరియు రాహుల్ సిప్లిగంజ్ తో పాటు చంద్రబోస్ సాహిత్యం, ప్రేమ్ రక్షిత్ కొరియోగ్రాఫ్, మరియు ఎన్టీఆర్ రాంచరణ్ పోటీపరిచేసిన నృత్యం ఈ పాటకు హైలైట్ అని అందుకే వాళ్ళందరికీ ఈ అవార్డు అంకితం అని తెలియజేశారు. ముప్పై ఏళ్ళ సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న కీరవాణి ఇప్పటి జనరేషన్ తోనూ పోటీపడగల సత్తా తనలో ఉందని మరోసారి చాటి చెప్పారు. దీంతో అందరి అభిమానులు పండగ చేసుకుంటూ ఉండగా కీరవాణి అభిమానులు మరింత సంతోషంగా ఉన్నారు.

మరి ఈ ఆనంద నిమిషంలో కీరవాణి ఇచ్చిన స్పీచ్ని మీరు కూడా ఒకసారి చూసేయండి.

The winner for Best Song - Motion Picture is @mmkeeravaani for their song "Naatu Naatu" featured in @RRRMovie! Congratulations! ?✨? #GoldenGlobes pic.twitter.com/ENCUQEtns3

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023