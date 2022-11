టాలీవుడ్ యంగ్ అండ్ ఎనర్జిటిక్ హీరో నాగశౌర్య పెళ్లి పత్రిక గత రెండు వారాల నుంచి సోషల్ మీడియాలో తెగ చక్కర్ల కొట్టిన విషయం తెలిసింది. ఇక అప్పటినుంచి ఈ హీరో పెళ్లి చేసుకోబోతున్న అనూష శెట్టి గురించి నటిజన్స్ అందరూ చాలా రీసెర్చ్ చేసేసారు.

ఇక నేడు(ఆదివారం) కర్ణాటక కుందాపూర్‌కు చెందిన ప్రముఖ ఇంటీరియర్‌ డిజైనర్‌ అనూష శెట్టిని ఆయన పెళ్లి చేసుకోనున్నారు. తెలుగు సాంప్రదాయం ప్రకారం ఈ వివాహం బెంగళూరులో ఓ స్టార్‌ హోటల్‌లో జరిగింది. Also Read - పెళ్ళికొడుకు కాబోతున్న నాగశౌర్య. ఇంతకీ కాబోయే భార్య ఎవరో తెలుసా?

నిన్నటి నుంచే ప్రీ వెడ్డింగ్ కు సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్స్ జరిగాయి. ఈ పార్టీలో నాగశౌర్య తనకు కాబోయే భార్య అనూషకు రింగ్‌ తొడిగి తన ప్రేమను వ్యక్తపరిచారు.

ఇక ఈ ఉదయం మూడుముళ్లతో ఈ జంట ఒకతైనట్టు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ పెళ్లికి సంబంధించి కొన్ని ఫోటోలు అలానే పెళ్లి వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.…

Congrats to new couple #NagaShaurya and #AnushaShetty on entering into new phase of life together ?@IamNagashaurya #NagaShauryaWedsAnushaShetty pic.twitter.com/s6U2hoFf00

