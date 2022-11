సమంత నటించిన యశోద సినిమా ఈ శుక్రవారం థియేటర్లో విడుదల కానుంది. డైరెక్టర్లు హరి మరియు హరీష్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాను శ్రీదేవి మూవీ బ్యానర్స్ పై శివలెంక కృష్ణ ప్రసాద్ నిర్మించడం జరిగింది. సమంతతో పాటు ఈ సినిమాలో వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్, ఉన్ని ముకుందన్, కల్పిక గణేష్, సంపత్, మురళీ శర్మ వంటి వెర్సటైల్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు.

ఒక వారం క్రితం సమంత తన మయూసిటిస్ అనే వ్యాధితో ఇబ్బంది పడుతున్నట్టు, కొన్ని నెలల నుంచి తాను సఫర్ అవుతోందని, కానీ తన ఫ్యాన్స్ కు చెప్పేందుకు సరైన టైం కోసం వెయిట్ చేస్తుంది అని చెప్పింది. యశోద సినిమా డబ్బింగ్ పూర్తి చేస్తూ చేతికి సెలైన్ పెట్టుకొని, హార్ట్ షేప్ తో ఉన్న ఫోటోని ఫాన్స్ కోసం ఒక లాంగ్ క్యాప్షన్ తో పోస్ట్ చేసింది.

తన ఆరోగ్య కారణం వల్ల సమంత యశోద సినిమా ప్రమోషన్స్ లో పాల్గొనడం లేదన్న విషయాన్ని దర్శక నిర్మాతలు చాలా క్లియర్ గా తెలియజేశారు. కానీ సమంత ఎప్పుడూ కూడా సినిమా కోసం ఏదైనా చేయాల్సి వస్తే అసలు వెనకాడదు. పైగా యశోద సినిమా తన మనసుకు చాలా క్లోజ్ అని చెప్పి, యాంకర్ సుమతో కలిసి ఒక కామన్ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చింది. అందులో సుమ అడిగిన బోలెడు విషయాలకు సమంత ఎంతో ఓపిగ్గా సమాధానం చెప్పింది.

Watch the video here:

#Samantha opens up about handling her health issues. #Yashoda #YashodaTheMovie pic.twitter.com/r2Xc3uUuKT

— AndhraBoxOffice.Com (@AndhraBoxOffice) November 8, 2022