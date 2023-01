కేజిఎఫ్ సినిమాతో ప్రపంచానికి తను ఎవరో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అన్నంత క్రేజ్ తెచ్చుకున్నారు యాష్. ఇప్పుడు ఏ భాష వాడిని అడిగినా ఈ హీరో గురించి ఆకాశానికి ఎత్తేస్తారు. రాఖీ భాయ్ గా యాష్ చేసిన యాక్టింగ్ ఎన్నిసార్లు చూసినా మనకు గూస్ బంప్స్ రావడం ఖాయం.

చిన్న టీవీ యాక్టర్ గా తన కెరియర్ ని మొదలుపెట్టి ఇప్పుడు ప్రపంచమంతా తన వైపు చూసేలా చేసుకున్నాడు ఈ నటుడు. ఇక ఈ సూపర్ హీరో ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా…కేజిఎఫ్ మేకర్స్ అందరికీ ఒక గుడ్ న్యూస్ చెప్పేశారు.

యష్, ప్రశాంత్ నీల్ కాంబినేషన్‌లో రూపొందిన ‘కేజీఎఫ్’ సిరీస్ సినిమాలు దేశవ్యాప్తంగా బ్లాక్ బస్టర్గా నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే. యష్ హీరోయిజం, ప్రశాంత్ టేకింగ్ ఈ చిత్రం యొక్క రెండు భాగాలని కూడా బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్ చేసేసింది. ఇక ‘కేజీఎఫ్ : చాప్టర్ 3’ కూడా ఉండనుందనే రూమర్స్ చాలాకాలంగా వినిపిస్తుండగా.. యష్ బర్త్‌డే సందర్భంగా తాజాగా ప్రొడక్షన్ హౌస్ హోంబలే ఫిలింస్ అభిమానులకు గుడ్ న్యూస్ తెలిపింది.

ఈ కన్నడ సినిమా మొదటి భాగంతోనే ప్రభంజనం సృష్టించగా, ఈ సినిమా రెండో పార్ట్‌పై దేశవ్యాప్తంగా విపరీతమైన అంచనాలు ఉండిన్నాయి. అయితే ఆ అంచనాలను మించి కలెక్షన్స్ రాబట్టింది ఈ సినిమా సెకండ్ పార్ట్. అయితే ఈ సినిమా సెకండ్ పార్ట్ లో కూడా చిత్రం ఇంకా ఉంది అనే తట్టు ఎండింగ్ ఇవ్వడంతో, మూడో భాగం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు ప్రేక్షకులు. కానీ కేజీఎఫ్3(KGF3) ఉంటుందా? ఉండదా? తెలియక సందిగ్ధంలో ఉన్నారు.

ఇక ఈ సందేహాలన్నింటికీ తాజా ట్వీట్‌తో సమాధానాలిచ్చింది హోంబలే ఫిలింస్. కేజీఎఫ్3పై ట్విట్టర్‌లో కీలక ప్రకటన చేసింది.

‘కేజీఎఫ్ చాప్టర్ 2’ ఒక అద్భుతం. త్వరలోనే మరో రాక్షసుడి కోసం ఎదురుచూస్తున్నాం. కలను సాకారం చేసి ఎల్లలు దాటేలా చేసిన మా రాకింగ్ స్టార్ యశ్‌కు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు. మరొక అద్భుతమైన సంవత్సరంలో ముందుకు సాగండి’ అని ట్వీట్ చేసింది.

#KGFChapter2 was a Gargantuan one, waiting for another Monster soon. To the man who shaped up the dream and took it beyond. Wishing you a very happy rocking birthday our Rocking Star @TheNameIsYash.

Have a rocking one and a phenomenal year ahead!#HBDRockingStarYash #HombaleFilms pic.twitter.com/A5ZR3FWcvH

— Hombale Films (@hombalefilms) January 8, 2023