Year Ender 2022 : 7 Actresses Who Made Their Tollywood Debut This Year ఏ ఇండస్ట్రీ ఎలాగా ఉన్న, తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ మాత్రం ఎపుడు కొత్తతరాన్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉంటుంది.