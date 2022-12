2022 సంవత్సరం కూడా ప్రతి సంవత్సరం లాగానే టాలీవుడ్ లో అనేక హిట్లు అనేక ఫ్లాపులు చూసింది. రాజమౌళి త్రిబుల్ ఆర్ లాంటి సినిమాలు మరోసారి మన తెలుగు సినిమా సత్తా ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీసుకెళ్లాయి. ఇక హను రాఘవ పూడి తీసిన సీతారామం సినిమా మరపురాని హిట్ గా నిలవగా కళ్యాణ్ రామ్ చిత్రం అనుకోని సూపర్ హిట్ గా నిలిచింది.

అంతేకాకుండా చిన్న సినిమాగా వచ్చి పెద్ద హిట్ కొట్టేసింది సిద్దు జొన్నలగడ్డ డి.జె టిల్లు. ఇక నిఖిల్ నటించిన కార్తికేయ 2 సినిమా కూడా పాన్ ఇండియా రేంజ్ లో బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. ఫ్లాపులతో సతమతమవుతున్న రవితేజ ఈ ఇయర్ ఎండింగ్ లో ధమాకా చక్రంతో హిట్ అందుకునేసారు. Also Read - Sidharth Malhotra-Kiara Advani to have their wedding in Jaisalmer?

ఇక రీమేక్ చిత్రాలు కాంతారా మరియు లవ్ టుడే మన తెలుగు ప్రేక్షకుల అభిమానాలను కూడా పొందాయి. అయితే భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన రాదే శ్యామ్ మరియు ఆచార్య మాత్రం డిజాస్టర్ లగా మిగిలాయి. ఇక పవన్ కళ్యాణ్ మరియు మహేష్ బాబు లాంటి వారు సర్కారు వారి పాట మరియు బీమ్లా నాయక్ చెప్పాలకు వచ్చి సుమారు హిట్లను అందుకున్నారు.

మరి ఈ సంవత్సరం రిలీజ్ అయిన పెద్ద సినిమాలు చిన్న సినిమాలు వాటి ఫలితాలు ఏవో ఒకసారి చూద్దాం… Also Read - Akkineni Nagarjuna To Do A Multi-Starrer With This Tollywood Hero

ఇందువదనా - ఫ్లాప్

అతిథిదేవోభవ - ఫ్లాప్ Also Read - Here's What Trisha Says About Comparison With Lady Superstar Nayanthara

1945 - ప్లాప్

బంగార్రాజు - హిట్

రౌడీ బాయ్స్ - యావరేజ్

సూపర్ మచ్చి - ఫ్లాప్

హీరో - యావరేజ్

ఉనికి - ఫ్లాప్

గుడ్ లక్ సఖి - ఫ్లాప్

ఖిలాడీ - డిజాస్టర్

షెహరి - ఫ్లాప్

డి.జె TILLU - సూపర్ హిట్

సన్ ఆఫ్ ఇండియా - యావరేజ్

వర్జిన్ స్టోరీ - ఫ్లాప్

భీమ్లా నాయక్ - హిట్

సెబాస్టియన్ - ఫ్లాప్

ఆడవాళ్లు మీకు జోహార్లు - బిలో యావరేజ్

రాధే శ్యాం - డిజాస్టర్

స్టాండ్ అప్ రాహుల్ - ఫ్లాప్

ఆర్ఆర్ఆర్ - బ్లాక్ బస్టర్

మిషన్ ఇంపాజిబిల్ - ఫ్లాప్

అశోక వనములో అర్జున కళ్యాణం - యావరేజ్

గని - బ్లాక్ బస్టర్

ఆచార్య - డిజాస్టర్

జయమ్మ పంచాయతీ - ఫ్లాప్

భళా తందనాన - ఫ్లాప్

సర్కారు వారి పాట - హిట్

శేఖర్ - ఫ్లాప్

F3 - హిట్

మేజర్ - హిట్

అంటే సుందరానికి - యావరేజ్

విరాట పర్వం - ఫ్లాప్

గాడ్సే - ఫ్లాప్

కొండా - ఫ్లాప్

సమ్మతమే - యావరేజ్

చోర్ బజార్ - ఫ్లాప్

సదా నన్ను నడిపే - ఫ్లాప్

7 డేస్ 6 నైట్స్ - ఫ్లాప్

పక్క కమర్షియల్ - ఫ్లాప్

గార్గి - ఫ్లాప్

కెజిఎఫ్ - బ్లాక్ బస్టర్

విక్రమ్ - బ్లాక్ బస్టర్

టెన్త్ క్లాస్ డైరీస్ - ఫ్లాప్

షికారు - ఫ్లాప్

థాంక్ యు - డిజాస్టర్

రామారావు ఆన్ డ్యూటీ - డిజాస్టర్

హ్యాపీ బర్త్డే - ఫ్లాప్

వారియర్ - ప్లాప్

బింబి సార - సూపర్ హిట్

సీత రామం - సూపర్ హిట్

మాచర్ల నియోజకవర్గం - ఫ్లాప్

కార్తికేయ ౨ - బ్లాక్ బస్టర్

తీస్మార్ ఖాన్ - ఫ్లాప్

హైవే - ఫ్లాప్

లైగర్ - డిజాస్టర్

బీస్ట్ - ఫ్లాప్

హే సినామిక - ఫ్లాప్

రంగ రంగ వైభవంగా - ఫ్లాప్

ఒకే ఒక జీవితం - హిట్

ఆ అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి - ఫ్లాప్

నేను మీకు బాగా కావలసినవాడిని - ఫ్లాప్

శాకినీ డాకిని - ఫ్లాప్

కృష్ణ వృందా విహారి - యావరేజ్

దొంగలున్నారు జాగ్రత్త - ఫ్లాప్

అల్లూరి - ఫ్లాప్

ఘోస్ట్ - ఫ్లాప్

గాడ్ ఫాదర్ - యావరేజ్

స్వాతి ముత్యం - బిలో ఏవరేజ్

BFH - ఫ్లాప్

జిన్నా - ఏవరేజ్

ఓరి దేవుడా - బిలో ఏవరేజ్

అనుకోని ప్రయాణం - ఫ్లాప్

LIKE షేర్ అండ్ సబ్స్క్రయిబ్ - ఫ్లాప్

ఊర్వశివో రాక్షసివో - యావరేజ్

యశోద - యావరేజ్

మాసూద - హిట్

ఇట్లు మారేడుమిల్లి ప్రజానీకం - యావరేజ్

హిట్ 2 - హిట్

ముఖ చిత్రం - ఫ్లాప్

గుర్తుందా శీతాకాలం - ఫ్లాప్

పంచ తంత్రం - ఫ్లాప్

సర్దార్ - సూపర్ హిట్

వలీమై - ఫ్లాప్

తిరు - యావరేజ్

చార్లీ - హిట్

పొన్నియన్ సెల్వం - యావరేజ్

కాంతారా - బ్లాక్ బస్టర్

డాన్- హిట్

ప్రిన్స్ - ఫ్లాప్

ఫైర్- ఫ్లాప్

మట్టి కుస్తీ - ఫ్లాప్

సామాన్యుడు - ఫ్లాప్

లాఠీ - ఫ్లాప్

ఈటి - ఫ్లాప్

విక్రాంత్ రోనా - హిట్

పండుగాడు - ఫ్లాప్

కోబ్రా - ఫ్లాప్

కెప్టెన్ - ఫ్లాప్

నేను వస్తున్నా - డిసాస్టర్

క్రేజీ ఫెలో - ఫ్లాప్

తగ్గేదేలే - ఫ్లాప్

బొమ్మ బ్లాక్ బస్టర్ - ఫ్లాప్

లవ్ టుడే - సూపర్ హిట్

గాలోడు - యావరేజ్

18 పేజెస్ - యావరేజ్

ధమాకా - హిట్

ఇక నిన్న రిలీజ్ అయిన ఆది సాయికుమార్ టాప్ గేర్, అలానే సోహెల్ నటించిన లక్కీ లక్ష్మణ్ సినిమాలు యావరేజ్ టాక్ ని సొంతం చేసుకోగా కలెక్షన్స్ పరిస్థితి ఏమిటో మరి కొద్ది రోజులు వేచి చూడాలి.