సినిమా టైటిల్స్ దగ్గర్నుంచి సినిమా పాటలు ఉండే లిరిక్స్ వరకు, సెలబ్రిటీలు చెప్పే మాటల నుంచి ఫ్యాన్ వార్స్ వరకు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఇప్పటికే ఎన్నో వివాదాలు ఏర్పడ్డాయి. ఆఖరికి డ్రగ్స్ క్యాండిల్ మీ టూ వంటి విభాగాలు కూడా టాలీవుడ్ లో చాలానే చూసాం. ఈ క్రమంలోనే ఈ ఒక్క సంవత్సరం లో కూడా ఇండస్ట్రీలో ఎన్నో కాంట్రవర్సీలు ఏర్పడ్డాయి. ఇక 2022లో టాలీవుడ్ పేరు దేశమంతటా మారుమ్రోగి పోయే విధంగా మార్చిన కొన్ని కాంట్రవర్సీలు ఏంటో ఒక లుక్కేద్దామా..

గతంలో తెలుగు నిర్మాతలందరూ షూటింగుల పై బ్యాన్ విధించినప్పుడు దిల్ రాజు మాత్రం తాను నిర్మిస్తున్న "వారసుడు" సినిమా తమిళ్ సినిమా అని సైలెంట్ గా సినిమా షూటింగ్ ను కానిచ్చేశారు. మరొక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ పండగ సమయంలో తెలుగు సినిమాలకి ప్రాధాన్యత ఇస్తే బాగుంటుందని అభిప్రాయాన్ని కూడా వ్యక్తం చేశారు. కానీ అదే దిల్ రాజు ఇప్పుడు "వారసుడు" సినిమాని వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతి సందర్భంగా విడుదల చేయనున్నారు. ఒక వైపు బాలకృష్ణ "వీరసింహారెడ్డి" మరోవైపు చిరంజీవి "వాల్తేరు వీరయ్య" వంటి సీనియర్ హీరోల సినిమాలు విడుదలకి సిద్ధమవుతున్నప్పటికీ దిల్ రాజు మాత్రం తాను నిర్మించిన "వారసుడు" సినిమాకి ఎక్కువ థియేటర్లను తీసేసుకున్నారు. దీంతో డిస్ట్రిబ్యూటర్ లకు సైతం దిల్ రాజుని సోషల్ మీడియా ద్వారా ఏకీపారేస్తున్నారు. కానీ దిల్ రాజు మాత్రం ఈ పుకార్లను పట్టించుకోకుండా "వారసుడు" సినిమాని బాగానే ప్రమోట్ చేస్తున్నారు.

యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇప్పుడు ప్యాన్ ఇండియా స్టార్ గా మారిపోయారు. కానీ "బాహుబలి" సినిమా తర్వాత "సాహో" మరియు "రాధే శ్యామ్" సినిమాలలో ప్రభాస్ ని సరిగ్గా చూపించలేదని కొందరు అభిమానులు బాధపడ్డారు. అయితే అదే ప్రభాస్ ని "ఆది పురుష్" సినిమాలో శ్రీరాముడి పాత్రలో చూపించబోతున్నారు అనగానే సినిమాపై అంచనాలు ఒక రేంజ్ లో పెరిగిపోయాయి. రామాయణం ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాకి ఓం రౌత్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. భారీ అంచనాల మధ్య ఈ చిత్ర టీజర్ ను విడుదల చేసింది చిత్ర బృందం. కానీ టీజర్ చూసిన అభిమానులు అవాక్కయ్యారు. ఇప్పటిదాకా మన మైండ్ లో ఉన్న శ్రీరాముడు, రావణాసురుడు, హనుమంతుడు పాత్రలకి సినిమాలో చూపించిన గెటప్పులకి ఏమాత్రం సంబంధం లేకపోవడంతో ఫాన్స్ సైతం సినిమా పై దుమ్మెత్తి పోశారు. ఇది తన వర్షన్ ఆఫ్ రామాయణం అని త్రీడీలో సినిమా థియేటర్లో చూస్తే సినిమా బాగుంటుందని డైరెక్టర్ ఓం రౌత్ ఎన్ని విధాలుగా కవర్ చేయడానికి ప్రయత్నించినా కూడా అభిమానులు ఏమాత్రం ఒప్పుకోలేదు. ఆది పురుష్ పై నెగిటివిటీ బీభత్సంగా పెరిగిపోతూ ఉండడంతో చేసేదిలేక దర్శక నిర్మాతలు ఇప్పుడు మళ్ళీ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ పై వర్క్ చేస్తున్నారు. 2023 జనవరిలో విడుదల కావాల్సిన ఈ సినిమా ఇప్పుడు మరింత ఆలస్యం అయింది.

సినిమా విడుదలై బ్లాక్ బస్టర్ అయ్యాక కొంతమంది హీరోలు సినిమా గురించి గొప్పగా చెప్పిన సందర్భాలు చూస్తూనే ఉంటాం. కానీ విజయ్ దేవరకొండ మాత్రం తన సినిమాలు ఇంకా విడుదల కాక ముందు నుంచే ఈ హైప్ ను మొదలు పెడతాడు. లైగర్ విషయంలో కూడా విజయ్ దేవరకొండ అదే చేశాడు. సినిమా విడుదల కి ముందు సినిమా గురించి ఒక రేంజ్ లో హైప్ ఇచ్చాడు. కచ్చితంగా ఈ సినిమా 2022 బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ అవుతుందని కామెంట్లు చేసిన విజయ్ దేవరకొండ సినిమా కలెక్షన్లు 200 కోట్ల నుంచి లెక్కపెట్టడం మొదలు పెట్టాలి అంటూ ఒక రేంజ్ లో ఎక్స్పెక్టేషన్ లు పెంచేశాడు. కానీ సినిమా విడుదలయ్యాక మాత్రం డిస్ట్రిబ్యూటర్లు భారీ స్థాయిలో నష్టపోయారు. ఈ నేపథ్యంలో పూరి జగన్నాథ్ ను కొంత డబ్బులు భర్తీ చేయమని అడగగా పూరి చేస్తానని కొంతమందికి చెప్పారు కానీ కొంతమంది డిస్ట్రిబ్యూటర్లు పూరి వద్ద ధర్నా చేయడంతో ఇస్తానని చెప్పినా కూడా ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నారు అని ప్రశ్నించి ధర్నా చేసిన వారికి డబ్బులు ఇవ్వను అని మరొక వివాదంలో ఇరుక్కున్నారు పూరి. ఇక ఈ సినిమా గురించి అభిమానులు మర్చిపోతున్న సమయంలో ఈడీ అధికారులు సినిమాలో హవాలా డబ్బులను ఇన్వెస్ట్ చేశారు అంటూ ఇన్వెస్టిగేషన్ మొదలుపెట్టి మరొక వివాదాన్ని సృష్టించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే విజయ్ దేవరకొండ, పూరి జగన్నాథ్ మరియు చార్మి లను కూడా విచారించారు.

విశ్వక్ సేన్ - సినిమా ప్రమోషన్ ప్రాంక్:

"అశోక వనంలో అర్జున కళ్యాణం" సినిమాలో నటించిన విశ్వక్ సేన్ ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా ఒక యూట్యూబ్ ప్రాంక్ కూడా చేశారు. అందులో రోడ్డుమీద ఒక అభిమాని పెట్రోల్ పోసుకొని తగలబెట్టుకుంటున్నట్లుగా ఉంటుంది. దీనిపై ఒక టీవీ ఛానల్ లో డిబేట్ కి వెళ్ళిన విశ్వక్ సేన్ ను ఒక ప్రముఖ యాంకర్ పాగల్ సేన్ అని పిలవడంతో విశ్వక్ కు కోపం వచ్చి నోరు జారడం.. ఇలా చిన్న ప్రాంక్ కాస్తా పెద్ద కాంట్రవర్సీగా మారిపోయింది. విశ్వక్ సేన్ పై కంప్లైంట్ లు కూడా వెళ్లాయి. కానీ విశ్వక్ సేన్ సారీ చెప్పడంతో ఇష్యూ మళ్లీ సద్దుమణిగింది.

"ఆర్ ఆర్ ఆర్" - పాత్రలు

"ఆర్ఆర్ఆర్" సినిమాలో రామ్ చరణ్ అల్లూరి సీతారామరాజు పాత్రలో ఎన్టీఆర్ కొమరం భీమ్ వంటి నిజ జీవిత పాత్రలో కనిపించినప్పటికీ రాజమౌళి మాత్రం సినిమా కథ పూర్తిగా ఫిక్షనల్ అని సినిమాని ప్రకటించిన సమయం నుంచి చెబుతూనే ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. కానీ ఈ సినిమా విడుదలయ్యాక కూడా ఈ విషయంలో బోలెడు వివాదాలు మొదలయ్యాయి. ఇండియాకి ఆపోజిట్ గా బ్రిటీషర్స్ కింద పని చేసే ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో అల్లూరి సీతారామరాజు పాత్రని చూపించటం ఏమిటని అల్లూరి కుటుంబ సభ్యులు మండిపడ్డారు. పైగా కొమరం భీమ్ ఒక ముస్లిం వ్యక్తిగా నటించడం ఏమిటి అని కొందరు గోల చేశారు. కానీ ఈ సినిమా గురించి ఎన్నవివాదాలు వచ్చినప్పటికీ కలెక్షన్ల తో మాత్రం సినిమా అందరి నోర్లు మూయించిందని చెప్పుకోవచ్చు.

ఆచార్య

మెగాస్టార్ చిరంజీవి మరియు మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ కలిసి నటించిన "ఆచార్య" సినిమాకి కొరటాల శివ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ ముహూర్తాన సినిమా మొదలైందో కానీ ఎప్పటికప్పుడు వివాదాల్లో ఇరుక్కుంటూనే ఉంది. సినిమా మొదలైనప్పుడే సినిమా కథ నాది అంటూ ఒకరు ఆరోపించిన సంగతి తెలిసిందే. తర్వాత మోషన్ పోస్టర్ విడుదలయ్యాక కూడా ఇది తాను తనది అని మరొకళ్ళు ఆరోపణకి దిగారు. కామియో పాత్రగా ఉండాల్సిన రామ్ చరణ్ పాత్ర ఫుల్ లెన్త్ పాత్రగా మారటం, హీరోయిన్గా నటించాల్సిన కాజల్ పాత్రని తీసేయటం, ఇలా ఎప్పటికప్పుడు సినిమా ఏదో ఒక విధంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తూనే ఉంది. అయితే భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలయ్యాక ఈ సినిమా మాత్రం డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. ఈ నేపథ్యంలో కొరటాల శివ పై బాగా ఎఫెక్ట్ పడినట్లు చెప్పుకోవచ్చు. ఒక ఈవెంట్లో మాట్లాడుతూ చిరంజీవి యువ డైరెక్టర్లు కథ పై కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలని స్టార్ లతో సినిమా అని ఏదో ఒకలాగా పట్టాలెక్కించడం మంచిది కాదని అన్నారు. ఆ తర్వాత కూడా ఆచార్య సినిమా గురించి మాట్లాడుతూ డైరెక్టర్ ఏం చెప్తే తను అదే చేశానని, సినిమా విషయంలో ఏ విధంగా కూడా తల దుర్చలేదని అన్నారు ఇక సినిమా గురించి, సినిమా వివాదాలు గురించి ప్రేక్షకులు మర్చి పోతున్న సమయంలో మళ్లీ చిత్ర మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మణిశర్మ వచ్చి సినిమాకి నేపథ్య సంగీతం బాలేదని కామెంట్లు వస్తున్నాయని కానీ కొరటాల శివ స్వయంగా నేపథ్య సంగీతాన్ని సినిమా కోసం ఎంపిక చేసుకున్నారని మళ్ళీ కొరటాల శివ పై తోసేశారు. దీంతో ఆచార్య వివాదాల్లో కొరటాల శివ పై బాగా నెగిటివిటీ వచ్చేసిందని చెప్పుకోవచ్చు