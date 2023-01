Confirmed: Janhvi Kapoor roped in to play leading lady in Jr NTR's #NTR30 శ్రీదేవి కూతురుగా బాగా పాపులర్ అయిన జాన్వి కపూర్ త్వరలోనే తెలుగు సినిమాలు నటించడం ఉందన్న వార్తలు వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మరియు కొరటాల శివ కలిసి చేయబోతున్న సినిమాకు జాన్వి కపూర్ హీరోయిన్ గా ఫైనల్ అయింది అన్న విషయం సినీ వర్గాల్లో చక్కర్లు కొడుతోంది. ఇందులో నిజం ఉందా? మీరే చదవండి.