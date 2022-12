Vadhandi review: SJ Suryah steals the show in this crime-thriller మొదటి ఎపిసోడ్ నుండి ఉద్విగ్నతను పెంచడం మరియు ప్రతి ఎపిసోడ్‌ను క్లిఫ్‌హ్యాంగర్‌లో ముగించడం, ప్రేక్షకులను కథాకథనం మరియు ఆకట్టుకునే క్లైమాక్స్‌లో మునిగిపోయేలా చేస్తుంది వదంది. దర్శకుడు ఆండ్రూ లూయిస్ యొక్క వధంధీ: ది ఫేబుల్ ఆఫ్ వెలోని ఈ బాక్సులన్నింటిని మరియు మరికొన్నింటిని టిక్ చేస్తుంది. ఎనిమిది ఎపిసోడ్‌ల సిరీస్‌లో సమాజం మహిళలకు వ్యతిరేకంగా ఎలా ఉంటుందో చూపడంలో సమాజానికి అద్దం పట్టింది.