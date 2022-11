తమిళ హీరో కమల్ హాసన్ మొన్నే తన పుట్టినరోజును ఎంతో ఘనంగా జరుపుకున్నారు. అయితే ఆ రోజే కమలహాసన్ మరియు మణిరత్నం 35 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ కలిసి మరో సినిమా తీయనున్నట్టు అనౌన్స్ కూడా చేశారు కమలహాసన్.

అయితే ఆరోజు సాయంత్రం తమిళ సినిమా ఇండస్ట్రీలోని మహామవులందరూ ఓ చోట కలిసి కమలహాసన్ పుట్టినరోజును ఓ పెద్ద పార్టీగా గడుపుకొని ఎంజాయ్ చేశారు.

ఈ పార్టీలోంచి బోలెడు ఫోటోలు బయటకు వచ్చాయి కూడా. అయితే అక్కడ నుంచి ఒక వీడియో మాత్రం ఇంటర్నెట్లో తెగ వైరల్ అవుతుంది. ఆ వీడియోలో హీరోయిన్ రాధిక శరత్ కుమార్ మరియు కమలహాసన్ కలిసి విక్రమ్ సినిమాలోని పాతాళ పాతాళ పాటకు డాన్స్ చేయడం మనం చూడొచ్చు. ఎన్నో రోజుల తర్వాత వీళ్ళిద్దరిని మళ్లీ అలా డాన్స్ వేస్తూ చూడడం చాలా ఆనందంగా ఉంది అన్నారు నెటిజెన్స్. ఈ వీడియోను మీరు కూడా చూసి ఎంజాయ్ చేసేయండి మరి.

Watch the video here:

#Ulaganayagan #Kamalhaasan dancing for his song #PathalaPathala along with Mrs. @realradikaa on his birthday party

பிறந்த நாள் நிகழ்வு pic.twitter.com/oazZGTuIUE

— KH FANZ ITWING (@RAREKAMAL_SONGS) November 9, 2022