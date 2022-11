Watch the video here:

#vaathi \ #sir first single from 10th … a poet-u @dhanushkraja lyric .. @ramjowrites (Telugu ) … sung by shwetha… hope u all like this love melody .. #venkyatluri @SitharaEnts pic.twitter.com/IfeLyOXXBZ

— G.V.Prakash Kumar (@gvprakash) November 8, 2022