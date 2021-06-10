Yeh Rishta Kya Kehlata Hai SPOILER ALERT: Dadi feels Sirat loves Kartik; will she accept her feelings?
Mohsin Khan and Shivangi Joshi starrer Yeh Rishta Kya Kehlata Hai will see a major twist and dadi's words will put Sirat in confusion about her decision to marry Ranveer.
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