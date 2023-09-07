Ananya Panday exudes glamour in a red ensemble

Ananya Panday knows how to slay in red.

Aparna Parihar

Source: Bollywoodlife.com | Sep 07, 2023

Nails The Look

Ananya Panday’s red outfit included a bustier top, a wrapped dhoti skirt and a band-style dupatta.

Source: Bollywoodlife.com

Works Her Magic

Ananya’s dhoti-styled skirt featured a thigh-high slit.

Source: Bollywoodlife.com

Minimal Accessories

Ananya finished the look by opting for matching accessories.

Source: Bollywoodlife.com

Massive Success

Dream Girl 2 has earned Rs 100 crore worldwide.

Source: Bollywoodlife.com

Dream Girl 2

Ananya Panday’s movie had released in theatres on August 25.

Source: Bollywoodlife.com

Ananya’s role?

Ananya played Pari, the character Karam (Ayushmann) falls in love with.

Source: Bollywoodlife.com

More About Sequel

Ananya-Ayushmann’s Dream Girl 2 was directed by Raaj Shaandilyaa, and backed by Ektaa Kapoor.

Source: Bollywoodlife.com

Rumored Couple

Ananya was recently seen with rumored BF Aditya Roy Kapur at Goa airport.

Source: Bollywoodlife.com

In Love?

Ananya made headlines for her rumored relationship with Aditya after they were spotted in Portugal.

Source: Bollywoodlife.com

Romantic Comedy

Ananya Panday and Ayushmann Khurrana's Dream Girl 2 is a romantic comedy.

Source: Bollywoodlife.com

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