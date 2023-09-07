Ananya Panday exudes glamour in a red ensemble

Ananya Panday knows how to slay in red.Source: Bollywoodlife.com | Sep 07, 2023
Ananya Panday’s red outfit included a bustier top, a wrapped dhoti skirt and a band-style dupatta.Source: Bollywoodlife.com
Ananya’s dhoti-styled skirt featured a thigh-high slit.Source: Bollywoodlife.com
Ananya finished the look by opting for matching accessories.Source: Bollywoodlife.com
Dream Girl 2 has earned Rs 100 crore worldwide.Source: Bollywoodlife.com
Ananya Panday’s movie had released in theatres on August 25.Source: Bollywoodlife.com
Ananya played Pari, the character Karam (Ayushmann) falls in love with.Source: Bollywoodlife.com
Ananya-Ayushmann’s Dream Girl 2 was directed by Raaj Shaandilyaa, and backed by Ektaa Kapoor.Source: Bollywoodlife.com
Ananya was recently seen with rumored BF Aditya Roy Kapur at Goa airport.Source: Bollywoodlife.com
Ananya made headlines for her rumored relationship with Aditya after they were spotted in Portugal.Source: Bollywoodlife.com
Ananya Panday and Ayushmann Khurrana's Dream Girl 2 is a romantic comedy.Source: Bollywoodlife.com
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