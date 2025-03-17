Rasha Thadani-inspired blouses that are all the rage this season
Shivi Paswan
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 17, 2025
Rasha's red classic blouse compliments her saree.
Rasha exudes charm in sleeveless blouse.
The actress looks beautiful in embroidered blouse.
Deep neck blouse brings grace to her look.
Black blouse gives a glamorous look.
Sleeveless blouse with pastel floral pattern looks pretty.
High neck blouse with sliver details gives a morden touch.
Simply clean V-cut blouse looks elegant.
Polka dot pattern blouse gives retro vibes.
Floral pattern blouse gives a graceful appearance.
