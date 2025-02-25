Steal Konkona Sen’s saree picks for dusky complexion

Shivi Paswan Source: Bollywoodlife.com | Feb 25, 2025

Konkona's maroon saree with floral detailing brings elegance.

Floral pastel saree is perfect for a dreamy look.

Bold black saree with ethnic prints adds charm to the look.

Black saree with polka-dot patterns gives modern twist.

Graceful pastel blue saree with delicate floral embroidery.

Simple dark saree paired with a vibrant blouse gives traditional appeal.

Beige silk saree for a classic appearance.

Breezy and floral white saree with vibrant prints looks beautiful.

Konkona’s green and blue silk saree gives modern touch.

Grey satin saree is about elegance.

