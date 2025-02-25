Steal Konkona Sen’s saree picks for dusky complexion
Shivi Paswan
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 25, 2025
Konkona's maroon saree with floral detailing brings elegance.
Floral pastel saree is perfect for a dreamy look.
Bold black saree with ethnic prints adds charm to the look.
Black saree with polka-dot patterns gives modern twist.
Graceful pastel blue saree with delicate floral embroidery.
Simple dark saree paired with a vibrant blouse gives traditional appeal.
Beige silk saree for a classic appearance.
Breezy and floral white saree with vibrant prints looks beautiful.
Konkona’s green and blue silk saree gives modern touch.
Grey satin saree is about elegance.
