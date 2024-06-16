Father's Day 2024: Best Bollywood dialogues that remind us of our dads
Vridhi Soodhan
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 16, 2024
Baap baap hota hai aur beta beta, Gadar Ek Prem Katha.
Source:
Bollywoodlife.com
Jaa Simran jaa jeele apni zindagi, DDLJ.
Source:
Bollywoodlife.com
Rishtey mein toh hum tumhare baap lagtey hai, Shehansha.
Source:
Bollywoodlife.com
Parampara Pratishtha Anushasan, Mohabbaatein.
Source:
Bollywoodlife.com
Plane ladka udaye ya ladki dono ko pilot he boltey hai, Gunjan Saxena.
Source:
Bollywoodlife.com
Humari choriyan choron se kum hai kya, Dangal.
Source:
Bollywoodlife.com
Kehdia na bas kehdia, Kabhi Khushi Kabhi Ghum.
Source:
Bollywoodlife.com
O Pochi O Koka O Bobi O Lola, DDLJ.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Animal, Kabir Singh and other Top 8 most violent films of Bollywood till now
Find Out More