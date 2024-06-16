Father's Day 2024: Best Bollywood dialogues that remind us of our dads

Vridhi Soodhan Source: Bollywoodlife.com | Jun 16, 2024

Baap baap hota hai aur beta beta, Gadar Ek Prem Katha.

Jaa Simran jaa jeele apni zindagi, DDLJ.

Rishtey mein toh hum tumhare baap lagtey hai, Shehansha.

Parampara Pratishtha Anushasan, Mohabbaatein.

Plane ladka udaye ya ladki dono ko pilot he boltey hai, Gunjan Saxena.

Humari choriyan choron se kum hai kya, Dangal.

Kehdia na bas kehdia, Kabhi Khushi Kabhi Ghum.

O Pochi O Koka O Bobi O Lola, DDLJ.

