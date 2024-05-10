Mother’s Day 2024: Top 8 dialogues from films to share with your mom
Vridhi Soodhan
| May 10, 2024
Shashi Kapoor: "Mere paas maa hai." Deewar
"Jab ladki jawan ho jaati hai na toh maa uski maa nahi rehti sehali ban jaati hai." DDLJ
"Maa ke dil ko dukhake aaj tak koi khush nahin raha hain." Devdas
'Bhagwan har jagah nahi hota hai, Isi liye toh usne maa banai hai'. Mom
'Chot lagti hai to admi maa maa hi chilata hai'. Airlift
“Jug Jug Jeeyo Mere Lal, Mere Doodh Ka Karz Chukane Ka Waqt Aagya Hai”. Mother India
"Jab Maa ka Dil tadapta hai na, toh Aasman me bhi darar padh jaati hai." Karan Arjun
"Ammi jaan kehti thhi, koi dhanda chhota nahin hota aur dhande se bada koi dharm nahin hota." Raees
