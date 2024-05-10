Mother’s Day 2024: Top 8 dialogues from films to share with your mom

Vridhi Soodhan Source: Bollywoodlife.com | May 10, 2024

Shashi Kapoor: "Mere paas maa hai." Deewar

Source: Bollywoodlife.com

"Jab ladki jawan ho jaati hai na toh maa uski maa nahi rehti sehali ban jaati hai." DDLJ

Source: Bollywoodlife.com

"Maa ke dil ko dukhake aaj tak koi khush nahin raha hain." Devdas

Source: Bollywoodlife.com

'Bhagwan har jagah nahi hota hai, Isi liye toh usne maa banai hai'. Mom

Source: Bollywoodlife.com

'Chot lagti hai to admi maa maa hi chilata hai'. Airlift

Source: Bollywoodlife.com

“Jug Jug Jeeyo Mere Lal, Mere Doodh Ka Karz Chukane Ka Waqt Aagya Hai”. Mother India

Source: Bollywoodlife.com

"Jab Maa ka Dil tadapta hai na, toh Aasman me bhi darar padh jaati hai." Karan Arjun

Source: Bollywoodlife.com

"Ammi jaan kehti thhi, koi dhanda chhota nahin hota aur dhande se bada koi dharm nahin hota." Raees

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Top 8 Korean actresses with crazy fan following on social media

 

 Find Out More