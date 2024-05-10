Mother’s Day 2024: Top 9 Bollywood modern songs to dedicate to your mom
Vridhi Soodhan
| May 10, 2024
Girls like to swing from Dil Dhadakne Do
London thumakda from Queen
Kudi nu nachne de from English Medium
Love u zindagi from Dear Zindagi
Badal pe pao hai from Chak de India
Pataka guddi from Highway
Cutie pie from Ae Dil Hai Mushkil
Jiya re song from Jab Tak Hai Jaan
Masakali song from Delhi 6
