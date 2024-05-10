Mother’s Day 2024: Top 9 Bollywood modern songs to dedicate to your mom

Vridhi Soodhan Source: Bollywoodlife.com | May 10, 2024

Girls like to swing from Dil Dhadakne Do

Source: Bollywoodlife.com

London thumakda from Queen

Source: Bollywoodlife.com

Kudi nu nachne de from English Medium

Source: Bollywoodlife.com

Love u zindagi from Dear Zindagi

Source: Bollywoodlife.com

Badal pe pao hai from Chak de India

Source: Bollywoodlife.com

Pataka guddi from Highway

Source: Bollywoodlife.com

Cutie pie from Ae Dil Hai Mushkil

Source: Bollywoodlife.com

Jiya re song from Jab Tak Hai Jaan

Source: Bollywoodlife.com

Masakali song from Delhi 6

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Mother's Day 2024: Top 10 heartwarming films to watch with your mom on OTT

 

 Find Out More